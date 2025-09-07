เอกชนภูธร แนะรบ.ใหม่ เร่งกระตุ้นศก.ปากท้อง-แก้ปัญหาความมั่นคง ปัดฝุ่นโครงการคนละครึ่ง

เอกชนภูธร วอนรบ.ใหม่ เร่งกระตุ้นศก.ปากท้อง-แก้ปัญหาความมั่นคง ปัดฝุ่นโครงการคนละครึ่ง
เมื่อวันที่ 7 กันยายน นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้า จ.สงขลา กล่าวว่า หลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 เข้ารับตำแหน่ง ถือว่ามีความชัดเจนแล้วทำให้การเมืองปลอดสุญญากาศ จะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา ภาคเอกชนอยากให้มีความชัดเจนจากการตั้งรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ โดยดึงคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ละด้าน และคลอดนโยบายให้ชัดเจนแต่ละกลุ่ม ทิศทางการเมืองดีกว่าให้ติดกับดัก คือกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
นายทรงพลกล่าวว่า ด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นตัวจักรที่สำคัญตัวหนึ่ง ที่ยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ขณะนี้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเพิ่มขึ้น เกิดการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้น และนโยบายลดค่าครองชีพและลดค่าพลังงานให้ปรระชาชน แก้หนี้ครัวเรือน และให้นำนโยบายคนละครึ่งมาใช้
ด้านนายธนวัฒน์ พูนศิลป์ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา กล่าวว่า ภาคเอกชนประสบปัญหาเศรษฐกิจทุกกลุ่มมาตลอด บางกลุ่มหนักถึงขั้นเลิกกิจการ การส่งออกมีปัญหา การใช้จ่ายไม่มีเงิน นักลงทุนเมินหนี รัฐบาลใหม่ซึ่งมีอายุบริหารประเทศไม่มากนัก ภาคเอกชนให้แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า