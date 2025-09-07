ผลพิสูจน์ชัด ลูกเสียชีวิตเหตุขาดอากาศหายใจขณะคลอด พ่อ-แม่เศร้า อยากได้คำขอโทษจากหมอ-เจ้าหน้าที่
กรณีที่นางสาวสายใจ ได้ออกมาร้องสื่อหลังคาใจสาเหตุการณ์เสียชีวิตของลูกในขณะคลอดเมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา จากนั้นนางสาวสายใจ ก็ได้ส่งร่างของลูกไปชันสูตรที่ รพ.มหาราชนครราชสีมาเ พื่อหาสาเหตุการณ์เสียชีวิตของลูกว่าเกิดจากอะไรนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ก.ย. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยัง ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พบกับนางสาวสายใจ และนายชูชัย สองสามีภรรยาที่สูญเสียลูกน้อยในขณะคลอด โดยนายชูชัย เปิดเผยว่า ผลการชันสูตรออกแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งผลชันสูตรได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตเอาไว้ว่า “ขาดอากาศหายใจขณะคลอด” ซึ่งพอฟังสาเหตุการเสียชีวิตของลูกแล้วก็รู้สึกโล่งใจ เนื่องจากไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของภรรยาและลูก ซึ่งทำให้ตนคิดว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของทางโรงพยาบาล เนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งลูกในท้องและภรรยานั้นสุขภาพแข็งแรงดีไปหาหมออยู่เป็นประจำ ซึ่งจากนี้ทางแพทย์ได้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อของลูกเอาไว้แล้วเพื่อตรวจอย่างระเอียดอีกครั้งและก็ได้มีการไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้ว หลังจากนี้จะนำตัวลูกกลับไปบำเพ็ญกุศลที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนเรื่องหลังจากนี้ตนยังคิดว่าออกไปจะทำอย่างไรต่อดีเพราะไม่รู้ข้อกฎหมาย มีเพียงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลที่ไปทำคลอดนั้นจะเขียนคำร้องและดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาจากสิทธิ์ของบัตรทอง
นายชูชัย กล่าวว่า จริงๆ แล้วตนและครอบครัวไม่ได้หวังเงินเยียวยา เพราะไม่คุ้มกับชีวิตลูกของที่เสียไป และเป็นลูกคนแรกด้วย เพียงแค่ต้องการคำขอโทษที่จริงใจจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวันที่เกิดเหตุ โดยตั้งแต่ในวันที่เกิดเหตุนั้นตนยังไม่เห็นหมอ พยาบาลที่อยู่ในวันที่เกิดเหตุมาเยี่ยมหรือมาขอโทษเลยสักครั้ง มีแค่เพียง ผอ.และเจ้าหน้าที่คนอื่นที่มาเยี่ยม ซึ่งตนอยากจะฝากไปยังหมอและพยายาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าอยากให้เข้าใจความรู้สึกของคนที่มีแผลที่เกิดจากการที่ต้องเสียลูกไป และก็อยากให้หมอและพยายาลเข้าใจถึงแผลในใจที่เกิดขึ้นและนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นกว่านี้
นายชูชัย กล่าวว่าสำหรับสาเหตุที่ทำให้ติดใจในในการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่เกิดเหตุของหมอและพยาบาลว่า ในวันที่ 2 กันยายน วันที่เกิดเหตุนั้นภรรยาก็ไปหาหมอตามปกติตามใบนัดเวลาประมาณ 11.00 น. รอจนกระทั่งเย็น จึงได้ส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง พอมาถึงโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็นำอุปกรณ์มาตรวจกลับไม่พบชีพจรของลูก ทางเจ้าหน้าที่จึงได้บอกว่าขออนุญาตนำลูกออกมาช่วยเหลือข้างนอก โดยขั้นตอนนั้นใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ก็สามารถนำลูกออกมาได้แต่ไม่ทันแล้ว ซึ่งตรงจุดนี้เองที่ทำให้ตนสงสัยว่าที่โรงพยาบาลแห่งที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ก็สามารถนำลูกออกมาได้ด้วยการคลอดแบบธรรมชาติเพียงแค่ใช้มีดกรีดปากมดลูกเพิ่มเพื่อให้ลูกออกมาได้สะดวก ซึ่งถ้าโรงพยาบาลแห่งแรกนั้นวินิจฉัยและดำเนินการตั้งแต่แรกลูกของตนคงอาจจะยังคงมีชีวิตอยู่