โคราชไม่หวั่นพายุ 4 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เหลือน้ำ 39% รับได้อีก 500 ล้าน ลบ.ม.
เมื่อวันที่ 7 กันยายน สำนักงานชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง และขนาดกลาง 24 แห่ง ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา วันนี้พบว่ามีปริมาณน้ำรวมอยู่ทั้งหมด 508.502 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.65 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 1,220 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวม 7.762 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น
ทั้งนี้ แยกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ 1.อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งหมด 76.474 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24.32 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้การได้ 53.754 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18.42 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 2.อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งหมด 51.961 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33.52 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้การได้ 51.241 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33.21 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 3.อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งหมด 56.656 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40.18 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้การได้ 49.656 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37.06 ของความจุกักเก็บทั้งหมด และ 4.อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งหมด 163.430 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59.43 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้การได้ 156.430 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 58.37 ของความจุกักเก็บทั้งหมด
ซึ่งภาพรวมของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำกักเก็บรวม 348.521 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39.36 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 885.49 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 537 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียว
ส่วนภาพรวมของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ทั้ง 24 แห่ง วันที่ 7 กันยายน มีปริมาณน้ำกักเก็บรวม 159.981 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47.71 ของความจุกักเก็บรวมทั้งหมด 335.33 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 134.613 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43.43 ของความจุกักเก็บทั้งหมด ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 1 แห่ง ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุกักเก็บ คืออ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด อ.พิมาย ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 3.589 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 100.31 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 3.58 ล้านลูกบาศก์เมตร