ลำเซบายเอ่อล้น ท่วมพื้นที่เกษตรคำเขื่อนแก้ว เสียหายกว่า 6.5 พันไร่ ผู้ว่าฯยโส สั่งติดตามใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 7 กันยายน นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร และหน่วยงานลที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 2 จุดสำคัญ หลังลำเซบายมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มี พันจ่าเอก อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว, นายธงชัย พลอยอ่ำศรี ส.อบจ., นายก อบต., ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, ผู้แทนเกษตรอำเภอ, กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและคณะ เข้าตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ดังนี้
จุดที่ 1 ที่บ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าไฮ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหล่าไฮ พบว่ามีน้ำเอ่อล้นเข้าภายในบริเวณศูนย์ฯ แล้ว ซึ่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้ทำการขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนไปยังที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2568 และได้ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ ถนนสายบ้านกุดเป่ง – บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว ก็ถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถสัญจรได้ โดย อบต.เหล่าไฮ ได้นำป้ายประกาศแจ้งเตือนน้ำท่วมถนนห้ามผ่านเรียบร้อยแล้ว
จุดที่ 2 ที่บ้านปักแฮด หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ บริเวณถนนสายบ้านปักแฮด – บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ก็ประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นท่วมถนนจนไม่สามารถสัญจรได้เช่นกัน ทาง อบต.นาคำ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศแจ้งเตือนน้ำท่วมถนนห้ามผ่านเรียบร้อยแล้ว
จากการสำรวจพบว่า พื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วได้รับผลกระทบจากน้ำในลำเซบายที่เพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นเข้าพื้นที่ทางการเกษตรอย่างหนัก สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท.ในพื้นที่ ได้สำรวจความเสียหายเบื้องต้น พบว่ามี 2 ตำบล 7 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายรวม 6,524 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 543 ราย
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้สั่งการให้อำเภอคำเขื่อนแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท.ในพื้นที่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในลำเซบาย ลำน้ำชี และปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และให้รีบรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดยโสธรทราบทันที เพื่อจะได้จัดกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที