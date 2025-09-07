ระทึก! ไฟลุกไหม้กระบะ หนุ่ม 35 ทิ้งรถหนีตาย ตร.-กู้ภัยเร่งดับ สุดท้ายวอดทั้งคัน
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุทัยธานี รับแจ้งเหตุมีรถยนต์ถูกไหม้ ที่บริเวณถนนสาย อุทัยธานี-วัดสิงห์ ตรงข้ามหน้าวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โดยภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ภคิน วรรณศรี ผกก.สภ.เมืองอุทัยธานี นำโดย พ.ต.ท.สามารถ สุคง รอง ผกก ป.สภ.เมืองอุทัยธานี พ.ต.ท.สมหวัง ปานคำ สวป.สภ.เมืองอุทัยธานี ร.ต.อ.กฤตพล เนียมงาม รอง.สวป.สภ.เมืองอุทัยธานี พร้อมด้วย สายตรวจ จยย.ชุดที่ และ นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ รถกระบะ แคป ยี่ห้อ อีซูซุ สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน บต 7452 อุทัยธานี อยู่ในสภาพไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคัน ซึ่งพบว่า ต้นเพลิงนั้นมาจากที่บริเวณด้านหน้าของรถยนต์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองอุทัยธานี พร้อมมูลนิธิกู้ภัย ได้เร่งเข้าช่วยเหลือ จนสามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไว้ได้ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
จากการสอบถาม นายพลวัฒน์ มุธิตา อายุ 35 ปี ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าว ให้ข้อมูลว่า ตนเองได้ขับรถคันดังกล่าวมาแล้วเกิดควันไฟบริเวณหน้าฝากระโปรงรถ และเกิดไฟลุกตามมา จึงรีบออกจากรถทันที ก่อนที่ไฟจะลุกไหม้และลามไปทั่วทั้งคัน ดังกล่าว