ฝนถล่มพัทยาไม่ถึง 1 ชม. จุดลุ่มต่ำน้ำสูงถึงเอว ปชช.ขับรถลุยน้ำ รถลอย จนท.เร่งช่วย

พัทยาฝนตกไม่ถึง 1 ชั่วโมง ชาวบ้านขับรถลุยน้ำท่วม ถูกน้ำพัดกลางถนนสุขุมวิท รถยนต์ จยย.จมน้ำพังหลายคัน
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เขตพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เกิดฝนตกหนัก ไม่ถึง 1 ชั่วโมง ทำให้หลายพื้นที่ของเมืองพัทยามีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะบริเวณจุดลุ่มต่ำ เช่นถนนเลียบทางรถไฟ เข้าซอยเขาตาโล และถนนทางหลวงพัทยา ส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหาย เครื่องยนต์ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ลงพื้นที่นำป้ายเตือนและปิดเส้นทาง พร้อมประสานงานเร่งระบายน้ำ โดยระบุว่า เมื่อฝนหยุดตก ระบบระบายน้ำจะช่วยลดระดับน้ำในเวลา 1-2 ชั่วโมง ก่อนเปิดถนนกลับมาใช้ได้ตามปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากกรณีน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เมืองพัทยาครั้งนี้พบว่ามีรถประชาชนลุยน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิท ทำให้รถดับและลอยน้ำ ทำให้คนขับติดอยู่ในรถ เจ้าหน้าที่จึงรีบลุยน้ำเข้าช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย