ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตที่นอน จ.เพชรบุรี จนท.เร่งระดมรถดับเพลิง เผยเคยเกิดเหตุมาแล้ว2ครั้ง
เมื่อวันที่ 8 กันยายน เวลา 06.30 น. พ.ต.อ.ธิป เข่งคุ้ม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมปอง ขำทวี สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย รุดตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงงาน ภายใน บริษัท แห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พร้อมประสานรถดับเพลิงทั้งในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง กว่า 15 คัน หน่วยผจญเพลิง อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมสนับสนุน
ที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้ ภายในอาคารผลิตและเก็บวัตถุดิบที่เป็นใยสังเคราะห์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นวงกว้าง
โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ระดมกำลังรถดับเพลิงฉีดสกัดเข้าไปที่บริเวณต้นเพลิง ซึ่งเป็นรายผลิตและเป็นเครื่องจักรบางส่วน ที่ใช้ในการผลิตฟูกที่นอน ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด แต่ก็ยังต้องฉีดน้ำไว้หล่อเลี้ยงไว้ตลอดเนื่องจากในพื้นที่มีความร้อนสูง และอาจเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีกได้ตลอดเวลา
สำหรับโรงงานดังกล่าว เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่มาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเมื่อ 2 มี.ค.57 สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
สอบถาม ผู้จัดการโรงงานดังกล่าว เล่าว่า เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 06.10 น. พนักงานภายในโรงงานได้โทรมาแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งขณะนั้นตนอยู่ที่กรุงเทพฯ จึงได้รีบขับรถเดินทางมา พอถึงโรงงานพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง ต่อต้นเพลิง ลุกไหม้มาจากกองฟูกที่นอนและเครื่องจักรรายการผลิต ที่อยู่ภายในอาคารตัวโรงงาน แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ได้อย่างไร
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลจากผู้พบเห็นเหตุการณ์ โดยจะประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป
ขณะที่เพจ “JS100” โพสต์คลิประบุว่า
เมื่อเวลา 06.05 น. รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเส้นใย (โรงงานผลิตที่นอน)ในพื้นที่ ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ห้วยโรง 01 เขาย้อย 202 เข้าตรวจสอบ และประสานรถดับเพลิงในพื้นที่เขาย้อย และใกล้เคียงสนับสนุนที่เกิดเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างการระงับเพลิงไหม้
(Cr.มูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรี ,ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ เพชรบุรี)
ด้านกู้ภัยสว่างสรรเพชญฯจุดอำเภอเขาย้อย รายงานว่า
เมื่อเวลา 06.00 น. รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี มีเหตุเพลิงไหม้บริเวณโรงงานใน พื้นที่ห้วยโรง
ช่วงนี้อยู่ในขณะที่เจ้าหน้า เข้าทำการควบคุมเพลิงรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ เจ้าหน้าที่ได้ประสานขอความช่วยเหลือรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 20 แห่ง นำอุปกรณ์และรถโฟมร่วมสนับสนุนอย่างเร่งด่วน