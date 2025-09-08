กระบะขับฝ่าสายฝน เสียหลักชนการ์ดเรล อัดก๊อปปี้ ดับ 2 ศพ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สมุทรสาคร ช่วงเวลา 21.00 น วันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา ร.ต.อ. ศุภกร พานิชย์เจริญ รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางโทรัด ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนการ์ดเรลไหล่ทางของถนนพระราม 2 ขาออกกรุงเทพฯ (มุ่งหน้าลงใต้) บริเวณเชิงสะพานนาขวาง หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถจำนวน 2 คน จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานรถอุปกรณ์ตัดถ่างของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิการกุศลและรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลฯ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ ยี่ห้อเชฟโรเลต สีดำ สภาพรถหมุนกลับลำเสียบคาติดอยู่กับการ์ดเรลไหล่ทาง ที่หักโค่นตกลงไปอยู่ในร่องน้ำกลางถนน ระหว่างช่องทางหลักกับช่องทางคู่ขนาน ภายในรถมีผู้เสียชีวิต 2 คน เป็นชายคนขับกับหญิงที่นั่งคู่มาด้วยกัน สภาพศพไหลมารวมกันอยู่ที่เบาะคนขับ โดยมีเหล็กการ์ดเรลแทงเข้าไปทะลุตัวรถ ดันร่างของผู้เสียชีวิตไว้แน่น
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่าง ตัดการ์ดเรลออก ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะมีฝนตกลงมาตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง จึงสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากตัวรถได้เป็นผลสำเร็จ
จากการตรวจสอบเอกสารภายในรถทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายอำพล (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี และ นางสาวเทพิน (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คน เป็นชาวอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังพบทรัพย์มีค่าอีกจำนวนหนึ่ง จึงได้เก็บรักษาไว้เพื่อส่งมอบคืนให้ญาติของผู้เสียชีวิตต่อไป
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อน จากนั้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คน ชันสูตรหาสาเหตุของการเสียชีตอย่างละเอียดอีกครั้งที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสมุทรสาคร และให้รถยกนำรถคันดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้ที่ สภ.บางโทรัด เพื่อรอการตรวจสภาพรถอย่างละเอียดอีกครั้ง และจะได้ติดตามญาติของผู้เสียชีวิตมารับศพเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลประเพณีตามศาสนาต่อไป