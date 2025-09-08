สลดชาวนาสิงห์บุรี ขึงลวดไฟฟ้า กันขโมยและหนูกินข้าว เดินพลาด ล้มทับโดนไฟชอร์ตเสียชีวิต

สลดชาวนาสิงห์บุรี ขึงลวดไฟฟ้ากันขโมยและหนูกินข้าวเดินพลาดล้มทับโดนไฟชอร์ตเสียชีวิต
สิงห์บุรี-เมื่อเวลา 19.23 น. วันที่ 7 กันยายน ร.ต.อ. ภูริวัช พิลึก พนักงานสอบสวน สภ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ได้รับแจ้ง เหตุมีคนถูกไฟฟ้าชอร์ตเสียชีวิตอยู่ ข้างเพิงบ้านพัก เขียงนา ไม่มีเลขที่ หมู่ 8 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จากนั้นจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลบางระจัน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสิงห์บุรี จุดบางระจัน
ที่เกิดเหตุพบศพ นางสาว น้ำฟ้า อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ม.8 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ. สิงห์บุรี สภาพศพขึ้นอืด นอนหงาย ตัวเกร็ง ขา ทั้ง 2 ข้างทับอยู่กับเส้นลวดที่ใช้สำหรับปล่อยกระแสไฟรอบแปลงนา และรอบบ้านเพิงพัก โดยขาทั้ง 2 ข้างมีร่องรอยการถูกไฟฟ้าชอร์ต จนไหม้ แพทย์ระบุว่า เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 5 วัน เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันเคลื่อนย้าย และนำร่างไปที่วัดใกล้ และประสานแจ้งให้ญาติทราบ
นางอุ่นเรือง จิตวิชา เพื่อนบ้านและเป็นผู้พบศพ เล่าว่า เมื่อ 2 วันก่อน ได้ผ่านที่บ้านพัก (เขียงนา) เห็นรถกระบะจอด ด้านประตูคนขับเปิดอ้าอยู่ 3 วัน แล้ว แต่ไม่เห็นผู้ตายสงสัย โดยปกติผู้ตายจะเป็นคนหวงของ และเครื่องมือการเกษตร ที่อยู่ในบ้านพัก ( เขียงนา ) และจะล้อมเส้นลวดเดินกระแสไฟฟ้า กันขโมยและป้องกัน หนูกินข้าวรอบบ้าน เอาไว้ จึงแจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ และมาตรวจ พบกลายเป็นศพ แล้ว” คาด ขณะเดินดูความเรียบร้อย เกิดเสียหลักล้มทับลวดที่ตัวเองปล่อยกระแสไฟไว้จึงถูกไฟชอร์ตดับ เสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวน ทราบว่า นางสาว น้ำฟ้า ( ผู้ตาย ) ไม่มีครอบครัว อยู่กับ แม่ 2 คน ที่มีอายุมากแล้ว โดย ในแต่ละวันจะออกจากบ้าน โดยใช้รถยนต์กระบะ เดินทางมาที่บ้านพักเขียงนา เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยแปลงนา และสิ่งของที่เก็บไว้บนบ้านพัก
คาดว่าขณะเดินดูความเรียบร้อย เกิดเสียหลักล้มทับลวดที่ตัวเองปล่อยกระแสไฟไว้จึงถูกไฟชอร์ต ไม่มีใครเห็นและช่วยเหลือ จึงเป็นเหตุให้เสียชีวิต ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ มอบให้ มูลนิธิเคลื่อนย้ายศพไปที่วัดเพื่อบำเพ็ญกุศล และ รอญาติใกล้ชิตสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้ง