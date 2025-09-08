สมุทรปราการอ่วม! เพจดัง เปิดภาพ เช้าวันจันทร์น้ำท่วมถนนศรีนครินทร์ รถเล็กดับหลายคัน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็น วันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักหลายเส้นทาง เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร และสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจำนวนมาก
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพจ “สมุทรปราการ” เผยแพร่คลิป สถานการณ์น้ำท่วมถนนศรีนครินทร์ พร้อมกับระบุข้อความว่า ที่อื่นเป็นยังไงบ้าง!ตอนนี้ ถนนศรีนครินทร์ จากแยกลาซาลมุ่งหน้าศรีด่าน ปากน้ำ ยังมีน้ำท่วมสูง รถเล็กหลายคันดับ