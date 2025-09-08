ระทึก ไฟไหม้โกดังเก็บสินค้า ย่านปากเกร็ด จนท.รุดดับวุ่น
เมื่อเวลา 03.00 น.วันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลบางพลับ, เทศบาลนครปากเกร็ด, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย และอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าในซอยเกษตรพัฒนา 2 ถนนราชพฤกษ์ หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จึงเร่งนำรถดับเพลิงเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก็บสินค้าที่อยู่ติดกันจำนวน 8 โกดัง มี 1 โกดังเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่ด้านใน โดยพบว่าถูกคล้องกุญแจล็อกไว้ ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้อุปกรณ์ตัดแม่กุญแจและเปิดประตูออกโดยพบว่าแสงเพลิงกำลังลุกไหม้วัสดุสินค้าที่อยู่ด้านใน และพบหลังคาทรุดตัวถล่มลงมาแล้ว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำรถน้ำ 3 คันเร่งใช้น้ำฉีดดับสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังโกดังใกล้เคียงโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงได้
หลังเพลิงสงบลงพบว่าวัสดุที่ถูกไฟไหม้ทั้งหมดเป็นลักษณะแบตเตอรี่ลิเธียมก้อนและจำพวกไฟฉายจำนวนมาก ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้น จะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง