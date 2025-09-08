หนุ่ม17 เข็นจยย.ลุยน้ำท่วม กระบะขับผ่านซัดน้ำกระแทกล้ม ถูกไฟรั่วชอร์ต ล้มฟุบจมน้ำเสียชีวิต

หนุ่ม17 เข็นจยย.ลุยน้ำท่วม กระบะขับผ่านซัดน้ำกระแทกล้ม มือจับแบริเออร์ ถูกไฟรั่วชอร์ต ดับสลด
วันที่ 8 ก.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เกิดเหตุสุดสะเทือนใจบนถนนแพรกษา ช่วงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ก่อนถึงร้านบอยสติกเกอร์ มุ่งหน้าคลองเก้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง
กู้ภัยมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ขณะที่ นายธนากร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี กำลังเข็นรถจักรยานยนต์ฝ่าน้ำที่ท่วมสูง ทันใดนั้นมีรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว
ทำให้น้ำกระแทกซัดเข้าร่างของผู้ตายจนเสียหลักล้ม มือไปสัมผัสเข้ากับแบริเออร์กั้นทางที่ใช้ในการก่อสร้างถนน ซึ่งมีการติดตั้งสายไฟเข้ากับหลอดไฟส่องสว่าง ปรากฏว่าเกิดไฟรั่วบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้ถูกไฟฟ้าชอร์ตล้มฟุบจมน้ำเสียชีวิตทันที
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท้องที่ พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและการไฟฟ้าเร่งเข้าตรวจสอบ เบื้องต้นได้ตัดกระแสไฟในจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย และอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัด รวมถึงตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนอีก
ขอบคุณข่าวสด