25 โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศหยุด 1 วัน หลังฝนถล่ม น้ำท่วมสูง ถนนสายสำคัญสัญจรลำบาก
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงเช้าวันนี้ หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ถนนสายสำคัญหลายเส้นถูกน้ำท่วมสูง ทั้งถนนแพรกษา ถนนสุขุมวิท ถนนเทพารักษ์ ถนนศรีนครินทร์ รวมไปถึงตรอกซอกซอยต่าง ๆ
โดยบางพื้นที่น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ขณะเดียวกันในหลายจุดยังคงมีน้ำท่วมขังระบายออกไม่ได้ เนื่องจากระดับน้ำในคลองสายหลักสูง ประกอบกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุน ทำให้คืนที่ผ่านมาการระบายน้ำจากคลองสู่ทะเลไม่สามารถทำได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้เช้าวันนี้ ตามถนนต่างๆยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ อย่างเช่น ถนนแพรกษา จุดนี้ที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจ ยังพบว่ามีน้ำท่วมขังสูงกว่า 30 เซนติเมตร เกือบทุกช่องทาง รถเคลื่อนตัวได้ช้า
และอีกจุดคือในซอยโรงเรียนอุ่นอารีย์ น้ำท่วมสูงตลอดทั้งซอย ด้านถนนเทพารักษ์ ถนนศรีนครินทร์ ยังมีท่วมขังสูงบางจุด แต่เริ่มลดระดับลงมาอย่างช้าๆ เจ้าหน้าที่เทศบาลแต่ละพื้นที่ยังคงเร่งระบายน้ำ หากฝนไม่ตกลงมาซ้ำ คาดว่าช่วงบ่ายวันนี้ สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
ขณะเดียวกัน ผลกระทบยังลุกลามถึงสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนหลายแห่งได้ประกาศปิดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนชั่วคราว 1 วัน พร้อมปรับการเรียนเป็นแบบออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องสัญจรในสภาพถนนที่ถูกน้ำท่วม
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการที่ประกาศหยุดการเรียนการสอนออฟไลน์ในวันที่ 8 กันยายน 2568 รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง ได้แก่
รายชื่อโรงเรียนที่ปิดเรียนออฟไลน์วันนี้ ได้แก่
• โรงเรียนสมุทรปราการ
• โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
• โรงเรียนศิรินทร์ สมุทรปราการ
• โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
• โรงเรียนทรงสรรพวิทย์
• โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
• โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
• โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
• โรงเรียนบ้านคลองหลวง
• โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล
• โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
• โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
• โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
• โรงเรียนเทศบาล 1
• โรงเรียนสุขเจริญผล
• โรงเรียนหาดอัมรา
• โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
• โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
• โรงเรียนคลองบางปิ้ง
• โรงเรียนศรีดรุณ
• โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
• โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์
• โรงเรียนทรงวิทยาแบริ่ง
• โรงเรียนสิริวุธวิทยา
• โรงเรียนคลองสำโรง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งสูบน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม และระดับน้ำทะเลลดลง สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จะค่อย ๆ คลี่คลายลงในช่วงบ่ายถึงค่ำของวันนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาวบ้านเล่านาทีหนุ่ม 17 เข็นจยย.ลุยน้ำ ถูกไฟชอร์ตดับ เจ้าหน้าที่เร่งสอบหาหน่วยงานรับผิดชอบ
- ฌาปนกิจศพทุลักทุเล ฝนถล่ม น้ำท่วมขังรอบเมรุวัดหนองไผ่ล้อม ต้องย้ายที่ทอดผ้าบังสุกุล
- สลด อาสากู้ภัยนำแผงเหล็กกั้นฝายน้ำล้น ป้องกันน้ำป่าพัดชาวบ้าน กลับถูกน้ำซัดตกฝาย ดับสลด 1
- ฝนตกหนักน้ำทะลัก ท่วมตลาดสดพิมาย ถนนสายหลัก ทำรถผ่านไปมาลำบาก