ฝนตกหนักน้ำทะลัก ท่วมตลาดสดพิมาย ถนนสายหลัก ทำรถผ่านไปมาลำบาก

ฝนตกหนักน้ำทะลักท่วมตลาดสดพิมายและถนนสายหลักทำรถผ่านไปมาลำบาก
นครราชสีมา – วันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า หลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครรราชสีมา ส่งผลทำฝนรอการระบายได้ไหลเอ่อเข้าท่วมตลาดสดพิมายเมืองใหม่ในช่วงเช้ามืดวันนี้ ทำให้ประชาชน ที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดพิมาย ต้องเดินลุยน้ำท่วมขังสูงกว่า 20 เซนติเมตร เช่นเดียวกันกับน้ำฝนที่ตกหนักยังได้ ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ บ้านหนองโทนตำบลนิคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ไหลเข้าท่วมถนนสายพิมาย-ชุมพวง หน้าวัดวิปัสสนารังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย หน้าโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย
โดยปริมาณน้ำท่วมสูงกว่า 20 เซนติเมตร บางจุดท่วมสูง 30 เซนติเมตร ระยะทางยาวกว่า 300 เมตร ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ในเส้นทางดังกล่าวนั้น ได้รับความเดือดร้อนจากปริมาณน้ำที่ท่วมสูง และกระแสน้ำที่ไหลค่อนข้างแรง โดยเฉพาะรถเล็กสัญจรผ่านไปมาลำบาก ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมถนนสายหลักก็จะแห้งลง เข้าสู่สภาวะปกติประมาณ 4-5 ชั่วโมง หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีก