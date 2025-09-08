ภูมิภาค

ฝนถล่มระนอง ดินสไลด์ ปิดทับทางช่วงกระบุรี-หงาว จนท.เปิดทางเบี่ยง เตือนปชช.ระวัง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน เมื่อเวลา 05.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุดินสไลด์ ปิดทับเส้นทางจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน​ กระบุรี-หงาว กม.574+100 ทางขึ้นเขาน้ำตกปุญญบาล บริเวณศาลาจุดชมวิว หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ด้านซ้ายทาง บริเวณอบต.ทรายแดง ฝั่งขาเข้าเมืองระนอง เนื่องจากฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงระนอง ดำเนินการเปิดช่องทางพิเศษ เบี่ยงการจราจรให้รถวิ่งสวนทางกัน

เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเคลียร์พื้นที่ ให้สามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

