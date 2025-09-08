ฌาปนกิจศพทุลักทุเล ฝนถล่ม น้ำท่วมขังรอบเมรุวัดหนองไผ่ล้อม ต้องย้ายที่ทอดผ้าบังสุกุล

ฌาปนกิจทุลักทุเล ฝนถล่ม น้ำท่วมขังรอบเมรุวัดหนองไผ่ล้อม-ศาลา ต้องย้ายที่ทอดผ้าบังสุกุล ขณะที่น้ำป่าซัดบ้านเรือนเสียหายที่ครบุรี
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในที่ลุ่มรอการระบายหลายชุมชน โดยเฉพาะชุมชนเดชอุดม ตำบลในเมือง ฝนได้ตกแรงเป็นเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง ส่งผลให้น้ำท่วมขังรอบเมรุวัดหนองไผ่ล้อมที่กำลังประกอบพิธีฌาปนกิจศพและน้ำยังไหลเข้าท่วมศาลาที่มีแขกมาร่วมงานอีกด้วย ทำให้การประกอบพิธีต้องปรับเปลี่ยนมาทอดผ้าบังสุกุลที่บริเวณด้านล่างแทน
ขณะที่สถานการณ์ที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ก็ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าสร้างความเสียหายให้กับบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยนายประสิทธิ์ เขตคาม ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว บอกว่า เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่นานกว่า 1 ชั่วโมง เป็นเหตุให้มีน้ำจากพื้นที่การเกษตรด้านบนไหลทะลักเชี่ยวกรากรุนแรง จนพัดเอาพื้นดินเป็นร่องลึกเป็นทางยาวเกือบกิโลเมตร
โดยมวลน้ำที่ไหลผ่านซึ่งกัดเซาะพื้นดิน ยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ 20 หลังคาเรือน โดยเฉพาะบ้านของนางสำรวย ชาญนอก ซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ถูกน้ำที่ไหลเชี่ยวกัดเซาะผืนดินใต้โครงสร้างของบ้านจนหายไปเกือบครึ่งหลัง รวมถึงบ้านเรือนที่อยู่ติดกันก็ได้รับความเสียหายในลักษณะเดียวกัน ล่าสุดการบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อหาทางช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการเป็นการเร่งด่วนแล้ว โดยทางผู้ใหญ่บ้านหนองบัวระบุว่า เหตุการณ์น้ำหลากในครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปีเลยทีเดียว