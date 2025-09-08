สลด อาสากู้ภัยนำแผงเหล็กกั้นฝายน้ำล้น ป้องกันน้ำป่าพัดชาวบ้าน กลับถูกน้ำซัดตกฝาย ดับสลด 1
จากเหตุการณ์การค้นหาผู้สูญหาย ชาย 1 ราย พลัดตกฝายน้ำล้น บ้านซับเจริญ หมู่ 14 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อเวลาประมาณ 18.50 น . วานนี้ (7 กันยายน 2568) โดยร้อยเวร สภ.สีคิ้ว ได้รับแจ้งเหตุ บุคคลถูกกระแสน้ำพัดตกลงฝายน้ำล้นที่บริเวณฝายน้ำล้นดังกล่าว จึงประสานเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยฮุก 31 โคราช จุดสีคิ้ว พร้อมและทีมมนุษย์กบ ชุดเฉพาะกิจกู้ภัยใต้น้ำ ฮุก 31 โคราช รวมตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาผู้สูญหาย ทราบชื่อคือ นายธีรัวัฒน์ เขียนสูงเนิน หรือ “บาส” อายุ 26 ปี
จากการสอบถาม นายมด อายุ 23 ปี และนายริค อายุ 20 ปี อาสากู้ชีพ-กู้ภัย 2 คน ที่รอดชีวิตจากกระแสน้ำพัด ทราบว่า อาสากู้ชีพ-กู้ภัย มากัน 3 คน จะนำแผงเหล็กไปกั้นบริเวณฝายน้ำล้นดังกล่าว เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดินข้ามหรือขับรถข้ามฝาย เนื่องจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน ทำให้มีมวลน้ำปริมาณมากไหลผ่านฝายน้ำล้น ซึ่งกระแสเชี่ยวกรากและไหลแรงขึ้นเรื่อยๆ
โดยระหว่างกำลังเดินข้ามฝาย เพื่อจะนำแผงกั้นไปวางอีกฝั่ง อาสากู้ชีพกู้ภัย 3 คน โดนกระแสน้ำซัดตกลงไปในฝายน้ำล้น ซึ่ง 2 คนสามารถว่ายขึ้นฝั่งขึ้นได้ แต่อีกคนถูกกระแสน้ำดูดจมหายไป หลังจากนั้น จึงได้รีบประสานกู้ภัยชุดประดาน้ำ มาช่วยค้นหาเพื่อนอาสากู้ภัยฯ ที่สูญหาย
โดยทีมมนุษย์กบฯ ได้โรยเชือกไว้ยึดเกาะ ก่อนลงน้ำกระจายกำลังค้นหาร่างผู้สูญหายท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เวลาค้นหากว่า 3 ชั่วโมง จึงพบร่างของผู้สูญหายถูกกระแสน้ำวน ดูดจมเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำบริเวณใกล้กับสันฝาย
ทีมมนุษย์กบฯ จึงค่อยๆ ช่วยกันนำร่างขึ้นมาอย่างทุลักทุเล ก่อนนำขึ้นบนฝั่ง โดยมีครอบครัว ญาติ เพื่อนๆ อาสากู้ชีพกู้ภัย และชาวบ้านที่เฝ้าดูการช่วยเหลือต่างพากันโศกเศร้าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากร้อยเวร สภ.สีคิ้ว ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว ได้ให้กู้ภัยนำร่างส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลสีคิ้วหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน จึงนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความสูญเสียของเหล่าอาสากู้ชีพกู้ภัย ที่มุ่งมั่นช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แต่กลับต้องมาประสบเหตุเสียเอง