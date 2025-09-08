สมุทรปราการยังอ่วม ฝนถล่ม-นำทะเลหนุนสูง ท่วมหลายจุด จนท.เร่งระบาย คาดถ้าฝนไม่ซ้ำกลับสู่สภาพเดิมเย็นนี้
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีที่เมื่อค่ำวานนี้ (7 ก.ย.) ว่า เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังผิวการจราจร รอการระบายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ บริเวณแยกหอนาฬิกา แยกการไฟฟ้า ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขุมวิท แยกปู่เจ้าสมิงพราย ซอยศรีด่าน 22 และถนนบางนา-ตราด ฝั่งขาเข้า ถนนสุขุมวิท ช่วงถนนพุทธรักษา ตั้งแต่หน้าตลาดรัศมีอนันต์ถึงวัดแพรกษา ถนนศรีนครินทร์ ช่วงแยกศรีด่าน–แยกลาซาล ถนนเทพรัตน (บางนา–ตราด) พื้นที่ตำบลบางโฉลง มีน้ำท่วมสูงกว่าฟุตบาท
น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลให้รถยนต์และจักรยานยนต์จำนวนมากจอดเสียกลางถนน โดยเฉพาะบริเวณแยกหอนาฬิกา ถนนศรีนครินทร์ และถนนแพรกษา การจราจรติดขัดเป็นทางยาว ขณะเดียวกัน หลายโรงเรียนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เช่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนสมุทรปราการ และโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนในห้องเรียนชั่วคราว และปรับรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์แทน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง
ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ (ปภ.) รายงานว่า ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องกว่า 3 ชั่วโมง พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชน โดยมีการเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลัง ได้แก่ สถานีสูบน้ำชลหาร 2 จำนวน 12 เครื่อง สถานีสูบน้ำชลหาร 3 จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จำนวน 3 เครื่อง สถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 จำนวน 2 เครื่องสถานีสูบน้ำประเวศน์บุรีรมย์ จำนวน 3 เครื่อง
นายวัฒนา สาคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ปริมาณฝนที่ตกลงมาสูงถึง 70 มิลลิเมตร เกินกว่าระดับวิกฤตที่จังหวัดกำหนดไว้ที่ 60 มิลลิเมตร เมื่อฝนเกินกว่านี้ย่อมทำให้เกิดน้ำท่วมขังทันที ยิ่งซ้ำเติมด้วยภาวะน้ำทะเลหนุนสูงช่วง 7–8 กันยายน ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า
อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำชลหารพิจิตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มความสามารถ คาดว่าภายใน 2–3 ชั่วโมง หากไม่มีฝนตกซ้ำ สถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ โดยขณะนี้ปริมาณฝนเริ่มเบาลงแล้ว