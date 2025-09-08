ชาวบ้านงง! ศอ.บต. ของบ 237 ล้าน อัพเกรดศูนย์ฮาลาลร้าง หวั่นนำเงินภาษีเอื้อประโยชน์คนบางกลุ่ม

ชาวบ้านงง! ศอ.บต. ของบ 237 ล้าน อัพเกรดศูนย์ฮาลาลร้าง หวั่นนำเงินภาษีมาใช้เอื้อประโยชน์คนบางกลุ่ม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ โรงงานแปรรูปทางการเกษตร otop ฮาลาล เดิม ตั้งอยู่ ถนนหลวงเส้น 41 ปัตตานี -หาดใหญ่ ตรวจดูด้านหน้า เป็นโครงการที่ร้างมาหลายปี หลังจากถูกตั้งคำถามจากประชาชนรอบๆ ว่าได้ข่าวจะมีการรื้อฟื้นโครงการอีกครั้งโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งเมื่อ 13 มกราคม 2568 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หลังเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2568 ระบุโครงการ “จ้างปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมครุภัณฑ์” ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ใช้งบประมาณสูงลิ่วถึง 237,623,300 บาท
เรื่องนี้ถูกพูดในสภาผู้แทนราษฎร โดย ดร.ซาการียา สะอิ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จ.นราธิวาส เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ทำให้เกิดแรงต้านจากสังคม คือความจริงที่ว่า ศูนย์ฯ ดังกล่าวเคยถูกสร้างไว้เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ด้วยงบประมาณมหาศาลหลายร้อยล้านเช่นกัน
ทว่ากลับถูกปล่อยทิ้งร้างโดยไม่มีการใช้งานจริง ไม่มีการบริการ การบริหารใดๆรับผิดชอบ จนปัจจุบันอาคารบางส่วน พัง ทรุดโทรม ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ วัสดุ ประตู วงกบ อุปกรณ์ สายไฟ วัสดุเหล็กหลายอย่างถูกโจรงัดขโมยขายของเก่า จนไม่เหลือชิ้นดี ไม่สามารถใช้งานได้จริง สภาพโดยรอบกลายเป็นป่า รกต้นไม้ขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดทั่วบริเวณ สังเกตการสำรวจความเสียหายไม่ทราบชัดเจน
เมื่อเข้าไปค้นในเว็บไซต์ ของศอ.บต. ทราบว่าถูกตั้งไว้ให้จัดประมูล แบบ e – bitding โครงการนี้ถูกระบุในแผนจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ M688800000855545 รหัสแผน P68010011961 ลงเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2568 ประกาศเปิดยื่นประมูลช้าไปหลายเดือน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 68 ตอนนี้จะหมดปีงบประมาณแล้ว โครงการยังเงียบเชียบ ทั้งที่งบประมาณหลัก 2 ร้อยกว่าล้าน แต่จนถึงเดือนนี้ยังไม่ประกาศ ว่าใครได้ชนะการประมูลงานนี้ บวกกับมีคำสั่งย้าย เลขาศอ.บต. ด่วน
เบื้องต้นผู้สื่อข่าวสอบถามเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ยังไม่ให้รายละเอียดใดๆ ระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่มีข้อมูลรายงานการสำรวจประเมินความคุ้มค่าของโครงการต่อสาธารณะ ต่อเนื่องแต่อย่างใด
นายนิฟูอาด ตัวแทนชาวบ้าน ต.อ.หนองจิก จะ.ปัตตานี กล่าวว่า 2-3เดือนก่อนหน้านี้ เห็นว่า มีคนมาดู ไม่ทราบเป็นหน่วยงานไหน มาตรวจที่โครงการแต่ก็ยังปิดอยู่และยังไม่มีการบอกข่าวใดๆกับชาวบ้านเราก็ไม่เคยได้รับการติดต่อ บอกกล่าวจากหน่วยงานรัฐฯเลย ชาวบ้านพูดกันว่า กลัวจะเอาเงินภาษีประชาชนมาทำฟื้นโครงการที่ล้มเหลวไปแล้ว มาใช้อีก เปลี่ยนชื่อใหม่ ส่วนชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมรับรู้อะไรเลย
ประชาชนในพื้นที่ตั้งข้อสงสัยว่า โครงการนี้อาจเป็นเพียงการฟื้นโครงการที่ล้มเหลว โดยไม่ตอบคำถามสำคัญว่าเคยเกิดอะไรขึ้นกับงบก้อนเก่าที่ลงไปแล้วหลายร้อยล้าน ร้างมานาน และที่สำคัญไม่เคยมาถามเราเลย ว่าจะทำได้ไหม ชาวบ้านได้อะไร มีประโยชน์อย่างไร ถ้าจะฟื้นโครงการขึ้นมาจะไปเอื้อประโยชน์คนกลุ่มไหนบ้าง ส่วนชาวบ้านตาดำๆก็ไม่มีโอกาส ต้องเผชิญกับความยากลำบากต่อไป