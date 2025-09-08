ผงะ! เจอระเบิดใส่กระสอบ ซุกรถตู้ จอดชายแดนแม่สาย
เมื่อวันที่ 8 กันยานน ผู้สื่อข่าวรางานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย จ.เชียงราย ฝ่ายปกครองและทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาได้รับแจ้งมีรถยนต์ตู้ สีขาว ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน 1 คัน ลักษณะต้องสงสัย จอดอยู่ภายในซอยระหว่างห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใกล้ถนนเทศบาล 3 เทศบาล ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย กับตลาดค้าปลีกห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 ประมาณ 500 เมตร เจ้าหน้าที่จึงไปตรวจสอบ
ผลการตรวจพบรถยนต์ตู้จอดอยู่ในซอยโดยบรรทุกกระสอบฟางหลายใบ เมื่อดูในกระสอบเบื้องต้นพบวัตถุระเบิดแรงสูงแบบหนืดชนิดแท่ง Superpower 90 อยู่ภายในกระสอบจำนวนหลายแท่ง ซึ่งระเบิดชนิดนี้สามารถระเบิดได้ทั้งบนพื้นดินและในอุโมงค์ รวมทั้งยังพบสายไฟฟ้าสีแดงและขาวอยู่ภายในด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดกั้นพื้นที่ในระยะ 100 เมตรเอาไว้ จากนั้นได้ประสานหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ให้เข้าไปตรวจสอบ
จากการตรวจพบเป็นลูกระเบิดชนิดแท่งดังกล่าว 119 แท่ง,เชื้อปะทุไฟฟ้า 226 ดอก เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและออกทำการสืบสอบว่าเป็นของผู้ใดและนำมาไว้กลางชุมชนดังกล่าวด้วยเหตุผลใด บื้องต้นคาดว่าอาจเป็นระเบิดที่เตรียมจะนำไปใช้ในเหมืองต่างๆ ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งมีอยู่หลากหลายเหมือง เช่น เหมืองทองคำ แรร์เอิร์ธ (แร่หายาก) แมงกานีส เป็นต้น