อยุธยาอ่วม ครูร.ร.วัดประดู่โลกเชษฐ์ พายเรือรับส่งน.ร. หลังน้ำท่วมสูง
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเสนา ยังคงน่าเป็นห่วง หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ ตำบลหัวเวียง ระดับสูงเกือบ 2 เมตร
น.ส.กรองทอง เวชสกรรม อายุ 40 ปี ครูโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ (5 กันยายน) ที่ผ่านมา นักเรียนยังสามารถเดินลุยน้ำมาเรียนได้ แต่เพียง 2 วันถัดมา ระดับน้ำกลับเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็ว ครูต้องใช้เรือพายไปรับนักเรียนจากริมถนนที่ยังแห้ง ก่อนนำเข้ามาเรียนในโรงเรียนตามปกติ โดยมีการปรับเวลาเลิกเรียนให้เร็วขึ้นเป็น 14.00 น. เนื่องจากสภาพน้ำท่วมไม่เอื้ออำนวย
ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนระบุว่า ขณะนี้กำลังติดตามสถานการณ์ หากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้น อาจจำเป็นต้องสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราว และปรับรูปแบบเป็น “ออนแฮนด์” ให้นักเรียนนำใบงานกลับไปทำที่บ้านแทน ขณะเดียวกันโรงเรียนต้องทำเรื่องขอยืมเรือจากทางเทศบาลตำบลหัวเวียง ในการใช้สัญจรเข้าออกโรงเรียน และรับ-ส่งนักเรียนในช่วงน้ำท่วมด้วย
ส่วนที่ตำบลบางหัก ตำบลบางหลวง และตำบลวัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณน้ำคลองบางหลวงล้นตลิ่งเข้าท่วมในหลายพื้นที่ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ถนนทางเข้าชุมชนถูกน้ำท่วมสูง เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอม ได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมสวนกล้วย ได้รับความเสียหาย
นางสำเนียง ขันธบัณฑิต อายุ 53 ปี ชาวตำบลบางหัก เปิดเผยว่า ตนปลูกกล้วยหอมกว่า 1 ไร่ รวมกว่า 400 ต้น กำลังออกผลผลิต แต่ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด ยังไม่ได้ตัดขายแม้แต่เครือเดียว ทำให้ขาดทุนสูญเงินลงทุนเกือบ 20,000 บาท หากได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐก็เพียงไร่ละไม่เกิน 4,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอทดแทนต้นทุนที่เสียไป
นางสำเนียง กล่าวอีกว่า แม้รู้ดีว่าพื้นที่อำเภอบางบาลถูกน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี แต่ก็ต้องเสี่ยงหวังว่าอาจโชคดีน้ำไม่ท่วม จะได้พอมีกำไรเลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ครอบครัวยังพยายามหันมาปลูกพืชทดแทน เช่น โป๊ยเซียน เพื่อแยกหน่อจำหน่าย แต่ก็ไม่ทันได้ขายก็ถูกน้ำท่วมซ้ำ ต้องเร่งขนย้ายกระถางโป๊ยเซียนกว่า 200 กระถาง ขึ้นแพหนีน้ำเพื่อรักษาไว้