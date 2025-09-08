เด็กชาย 3 ขวบ นอนบนรถรอครอบครัวเก็บเห็ด ไฟไหม้รถ ดับสลด
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 8 กันยายน รับแจ้งเหตุไฟไหม้รถยนต์มีผู้เสียชีวิต จุดเกิดเหตุที่บ้านน้อย 5 หมู่ 5 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
โดยรับแจ้งเป็นรถเก๋งเชฟโรเลต อาวีโอ สีดำ ทะเบียน งน 9562 นครราชสีมา มาด้วยกัน 5 คน ในรถมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็ก อายุ 3 ขวบ ซึ่งทั้ง 4 คน เข้าไปเก็บเห็ดในป่าในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
จากการสอบถามเบื้องต้น กลุ่มคนไปหาเห็ดได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น จำนวน 4 ครั้ง จึงเดินกลับมาดูที่รถ พบว่ายางรถระเบิดและเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมีเด็กอายุ 3 ขวบ นอนหลับภายในตัวรถ ซึ่งไม่ได้ล็อก แต่ดับเครื่องยนต์ไว้ และกลุ่มบุคคลที่มาหาเห็ดได้พยายามช่วยเหลือดับไฟ แต่เพลิงได้โหมกระหน่ำขึ้น ทำให้ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ติดภายในยานพาหนะได้ทันท่วงที จึงเกิดเหตุสลดขึ้น
ต่อมา รถดับเพลิง อบต.ห้วยบง และหินดาด เข้าให้การช่วยเหลือ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.หินดาด, ห้วยบง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจนหลักฐานนครราชสีมา เข้าตรวจสอบหลักฐานหน้าที่เกิดเหตุ พร้อมนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากยานพาหนะ ส่งชันสูตรพลิกศพ รพ.มหาราชนครราชสีมา ต่อไป
ที่มา : อาสาสมัครกู้ชีพ ตำบลหินดาด, รชต รชต, ที่นี่อําเภอโนนไทย
