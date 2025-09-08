ฝนถล่มโคราช น้ำท่วมปราสาทหินพิมาย จนท.เร่งสูบน้ำออกหวั่นกระทบฐานราก
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายภาคภูมิ อยู่พูล หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังจากฝนตกหนักหลายชั่วโมงในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ทำให้มีน้ำท่วมขังภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (ปราสาทหินพิมาย) และพื้นที่โดยรอบปราสาท ระดับน้ำสูงกว่า 20-30 เซนติเมตร จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฯ นำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง มาติดตั้งเพื่อเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังออกโดยเร็ว
หวั่นมวลน้ำจะกระทบฐานรากโบราณสถานจนได้รับความเสียหาย รวมทั้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมโบราณสถานได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้ ปราสาทหินพิมายและโบราณสถานที่อยู่โดยรอบ ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
ในขณะเดียวกัน มวลน้ำฝนจำนวนมากที่ตกสะสมได้ไหลลงสู่ลำน้ำมูลในพื้นที่อำเภอพิมายด้วย ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนพิมายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนล้นบานประตูระบายน้ำของเขื่อนพิมาย ซึ่งนายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ได้ให้เจ้าหน้าที่ชลประทานฯ ปิดประตูระบายน้ำ ทั้ง 6 บาน เอาไว้ แต่มวลน้ำเหนือเขื่อนจำนวนมาก ก็ยังไหลทะลักข้ามบานระบายอยู่ และคาดว่า จะมีมวลน้ำจากพื้นที่อื่นๆ ทั้งจาก อ.ปักธงชัย ที่ไหลผ่านมายัง อำเภอโชคชัย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไหลลงมาสมทบลงลำน้ำมูลในอำเภอพิมายด้วย จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชลประทานได้จับตาเฝ้าระวังมวลน้ำ และให้จัดเก็บผักตบชวากับกอสวะ เศษวัชพืชอื่นๆ ที่ลอยตามน้ำแล้วมาติดที่หน้าเขื่อนออก เพื่อไม่ให้ กีดขวางการไหลระบายของน้ำ โดยเฉพาะกอสวะที่ลอยไปติดบริเวณเสาตอม่อของเขื่อน ให้เร่งเก็บออกเพื่อไม่ให้กอสวะติดสะสมเป็นจำนวนมาก จนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตอม่อเขื่อน
นอกจากนี้ ให้ยกประตูระบายน้ำ คลองสายใหญ่ จำนวน 2 บาน , ประตูระบายน้ำลำน้ำเค็ม จำนวน 3 บาน และประตูระบายน้ำลำสะแทด จำนวน 1 บาน ให้ยกขึ้นเพื่อระบายมวลน้ำเหนือเขื่อนพิมาย ไปลงคลองระบายน้ำและคลองชลประทาน ให้ชาวบ้านและชาวนาในตำบลท่าหลวง ตำบลชีวาน ตำบลดงใหญ่ และตำบลกระชอน อำเภอพิมาย ได้ดึงนำไปใช้อุปโภคและทำการเกษตร และส่วนหนึ่งไหลไปลงลำสะแทด กับลำน้ำเค็ม เข้าสู่ลำน้ำมูลในพื้นที่อำเภอชุมพวง ตามลำดับต่อไป
ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำในลำน้ำมูล เอ่อเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจและพื้นที่โบราณสถานของอำเภอพิมาย