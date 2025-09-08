กะเหรี่ยง 3 กลุ่ม หนุนจัดเลือกตั้งเมียนมา ธ.ค.68 พร้อมดูแลปชช.ให้ได้รับความเป็นธรรม

ผู้นำกะเหรี่ยงดีเคบีเอ ไม่ขัดขวางการเลือกตั้ง แต่จะดูแลสิทธิของประชาชน และให้บริสุทธิ์ยุติธรรม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.อ.เส่งวิน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทักกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตย หรือดีเคบีเอ ด้านตรงข้าม อ.พบพระ จ.ตาก กล่าวถึงการจัดการเลือกตั้งของสภาบริหารทหารเมียนมา ที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในประเทศเมียนมา เดือนธันวาคม 2568 ฝ่ายกะเหรี่ยงดีเคบีเอจะไม่ต่อต้าน แต่จะหันไปทำหน้าที่ช่วยดูแลประชาชนให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และบ้านเมืองเกิดความสงบ
ส่วนชนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มบีจีเอฟ, กะเหรี่ยงเคเอ็นยู พีซี หรือกลุ่มสันติภาพ มีนโยบายเดียวกับกะเหรี่ยงดีเคบีเอ คือจะรักษาความสงบและช่วยเหลือประชาชนหากไม่ได้รับความเป็นธรรม