เกษตรกรสุดช้ำ น้ำหลากจากหลายพื้นที่ ไหลท่วมนาข้าวครบุรี โคราช กว่า 100 ไร่
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีมวลน้ำจำนวนมากไหลหลากมาจากพื้นที่ตำบลตะแบกบาน ตำบลเฉลียง และตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มารวมกันที่บริเวณทุ่งนารอบหมู่บ้านเฉลียงทุ่ง ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะและมีต้นข้าวกำลังยืนต้นเขียวขจี กว่า 100 ไร่ ต้องจมอยู่ใต้น้ำ หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อวานนี้ (7 กันยายน 2568) นานหลายชั่วโมง ก่อนจะไหลลงลำแชะที่อยู่ถัดลงไป แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน โดยคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำ สถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 2 – 3 วันนี้
ขณะเดียวกัน ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักที่อำเภอครบุรีในช่วงนี้ ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำแชะ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เขื่อนหลักของจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเกินกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของความจุ โดยล่าสุด เขื่อนลำแชะ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 165.547 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุกักเก็บทั้งหมดที่ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60.17 ของความจุ ซึ่งเมื่อวานนี้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำแชะมากถึง 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางเขื่อนยังสามารถรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่เขื่อนในช่วงหน้าฝนได้อีกจำนวนมาก
