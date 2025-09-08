สกัดแรงงานเมียนมา เกือบ 100 ชีวิต ทะลักชายแดนกาญจน์ พบจ่ายค่านายหน้า สูงสุด 3 หมื่น
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2568 สภ.เมืองกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบกลุ่มบุคคลต่างด้าวจำนวนมากหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณชายป่าริมถนนสาย กาญจนบุรี-บ่อพลอย บริเวณบ้านหนองสองตอน หมู่ 4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โดยมีแรงงานจำนวนหนึ่งวิ่งไปขึ้นรถยนต์กระบะที่จอดรออยู่ริมถนนและขับออกไปแล้ว จำนวน 3 คัน หลังจากได้รับแจ้งจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ ช่วยกันสกัดจับไปตามเส้นทางต่างๆ ที่คาดว่า รถยนต์กระบะดังกล่าวจะใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนี แต่ช่วงดังกล่าว ฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดจับเอาไว้ได้ แต่ได้จดบันทึกข้อมูลของรถไว้ ทั้งยี่ห้อ สี รวมถึงเลขทะเบียน และจะตรวจสอบข้อมูลผู้ครอบครองภายหลัง
ขณะเดียวกัน ตำรวจสายตรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระจายกำลังกันค้นหาภายในป่าบริเวณดังกล่าว พบกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา ทั้งชาย-หญิง ซ่อนตัวอยู่จำนวนมาก รวมทั้งหมด 75 ราย เป็นชาย 52 ราย และหญิง 23 ราย
อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบแล้ว ไม่พบเอกสารใดๆของแรงงาน ขณะที่ผู้ต้องหาให้การว่า ลักลอบหนีเข้ามาในไทยด้วยช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนด้านด่านเจดีย์สามองค์ บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งติดกับ อ.พญาตองซู เมียนมา
เมื่อข้ามชายแดนเข้ามา มีคนนำพาตามแนวอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ จากนั้นมาขึ้นฝั่งไม่ทราบสถานที่ โดยใช้เวลานานหลายวันกว่าจะมาถึงฝั่ง ต่อมามีรถบรรทุกพ่วงมารับนำมาส่งที่จุดพักคอยบริเวณชายป่า ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง แรงงานจำนวนหนึ่งได้ขึ้นกระบะไปแล้วจำนวน 3 คัน ระหว่างที่พวกตนรอรถมารับ ก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้เสียก่อน
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มแรงงานทั้งหมดมีจุดหมายไปทำงานพื้นที่จังหวัดชั้นใน และต้องจ่ายค่าเดินทางให้กับนายหน้าคนละประมาณ 20,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละคน