แม่สุดเศร้า เชิญวิญญาณลูกชายวัย 17 ถูกไฟรั่วเสียชีวิต ขณะเข็นรถฝ่าน้ำท่วมแพรกษา
วันที่ 8 กันยายน จากกรณีเหตุสลดใจ หนุ่มวัย 17 ปี เสียชีวิตจากการถูกไฟรั่วขณะเข็นรถจักรยานยนต์ฝ่าน้ำท่วมบริเวณถนนแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อคืนที่ผ่านมา ล่าสุดบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า นางสาววศินี ก๊กเจริญทรัพย์ อายุ 37 ปี แม่ของผู้เสียชีวิต ได้เดินทางมาทำพิธีเชิญวิญญาณลูกชายด้วยตัวเอง โดยไม่มีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธี เนื่องจากครอบครัวไม่มีเงิน
นางสาววศินี กล่าวทั้งน้ำตาว่า จำเป็นต้องไปหายืมเงินเพื่อจัดการศพ และขอให้มูลนิธิช่วยรับร่างลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดลพบุรี พร้อมฝากคำถามไปถึงผู้รับเหมาว่า เหตุใดจึงปล่อยให้เกิดความไม่ปลอดภัย จนทำให้ลูกชายที่ไม่เคยเกเร ต้องมาจบชีวิตอย่างน่าเศร้า
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง พ.ต.อ.จักรกฤช ศรีโรจนกูร ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ เกี่ยวกับคดีดังกล่าว
พ.ต.อ.จักรกฤช กล่าวว่า สำหรับคดีดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน เรียกผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนและรับทราบข้อกล่าวหากระทำการประมาท ในวันนี้เวลา 17.00 น.