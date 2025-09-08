อาลัย ‘บาส วีรวัฒน์’ อาสากู้ภัยโคราช วัย 26 ปี ถูกน้ำป่าพัดดับ ขณะปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สถานที่จัดงานบำเพ็ญกุศลศพ นายวีรวัฒน์ หรือน้องบาส เขียนสูงเนิน อายุ 26 ปี อาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา จุด อ.สีคิ้ว ได้เสียชีวิตในขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่นำแผงเหล็กไปกั้นไม่ให้ชาวบ้านเดินข้ามหรือยานพาหนะแล่นข้ามฝายน้ำล้นบ้านซับเจริญ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เนื่องจากมีฝนตกหนักแต่ถูกกระแสน้ำป่าคลองยางพัดร่างจมน้ำเสียชีวิต
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า บรรดาญาติ เพื่อนอาสาสมัครกู้ภัย เพื่อนบ้าน ข้าราชการและผู้ที่รู้จักมักคุ้นทยอยเดินทางมาร่วมเคารพศพเป็นจำนวนมากและโลกโซเซียลได้แสดงความคิดเห็นชื่นชมคุณงามความดีที่เสียสละเพื่อสังคมกันอย่างต่อเนื่อง
นายพิสิษฐ์ พงษ์ศิริศุภกุล ผู้อำนวยการศูนย์กู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา เปิดเผยว่า เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 ก.ย ที่ผ่านมา รับแจ้งเหตุ น้องบาส อาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 เสียชีวิต และยังค้นหาร่างไม่ได้ จึงรีบประสานนักประดาน้ำจุดสีคิ้วจัดกำลังค้นหาท่ามกลางกระแสน้ำป่าค่อนข้างเชี่ยว ใช้เวลาค้นหากว่า 1 ชั่วโมง พบร่างไร้วิญญาณห่างจากหน้าฝายประมาณ 20 เมตร
จากการสอบถามก่อนเกิดเหตุ น้องบาส และเพื่อนอาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 รับแจ้งจากผู้นำชุมชนร้องขอให้ช่วยขนแผงเหล็กกั้นจราจรเดินข้ามฝายน้ำล้น เพื่อไปตั้งกั้นมิให้คนและยานพาหนะแล่นผ่าน ทั้ง 3 คน ถูกกระแสน้ำป่าไหลหลากพัดให้พลัดตกจากฝาย แต่เพื่อนชายวัยไล่เลี่ยกัน 2 คน สามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้แบบทุลักทุเล ส่วน “น้องบาส” ขึ้นฝั่งไม่ได้เป็นเหตุให้จมน้ำเสียชีวิต
ทั้งนี้ นายวีรวัฒน์ หรือน้องบาส เป็นอาสาสมัครกู้ภัยเป็นเวลาหลายปี ใช้เวลาว่างออกช่วยเหลือในพื้นที่สม่ำเสมอโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มูลนิธิพุทธรรม 31 หรือหน่วยกู้ภัยฮุก.31 โคราช ไม่ทอดทิ้ง จะช่วยเหลือครอบครัวประสานงานภาครัฐขอเยียวยากองทุนพลเมืองดีจากกรมบัญชีกลางและสิทธิที่พึงได้ต่อไป