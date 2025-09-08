โจรฉวยโอกาสก่อนงานบุญเดือน 10 เริ่ม ขโมย 60 โกศใส่กระดูกในป่าช้า

ญาติเศร้า ทำบุญเดือน 10 ถูกขโมยโกศใส่กระดูกในป่าช้ากว่า 60 โกศ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 กันยายน ร.ต.อ.ไพศาล กาญจนแก้ว รองสว.สอบสวน สภ.คลองหอยโข่ง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ที่ป่าช้าวัดโคกกอ หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ถูกขโมยโกศใส่กระดูกไปจำนวนมาก จึงรีบไปตรวจสอบ พร้อมนาย ดิเรก ขาวจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านต้นส้าน, นางละวิว ศรีงาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้นส้าน และชาวบ้านที่มาทำบุญเดือนสิบให้ทางญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่า โกศทองเหลืองที่หายไปมีจำนวนมากกว่า 60 โกศ เนื่องจากการทำบุญเดือนสิบจะมีขึ้น 2 ครั้ง คือ ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 และวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี แต่สำหรับวันที่ชาวใต้มักจะนิยมทำบุญกันมากจะเป็นการทำบุญครั้งที่ 2 ถือเป็นการทำบุญใหญ่คือ วันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบซึ่งจะตรงกับวันที่ 22 กันยายน 2568 และชาวบ้านบางคนที่ไปทำงานต่างจังหวัดหรือที่อื่นจะกลับมาทำบุญเดือน 10 ครั้งที่ 2 มากกว่าทำบุญเดือน 10 ครั้งแรก
ในส่วนของผู้เสียหายนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนรวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดแล้วนำไปแจ้งความเพิ่มเติม
นางละวิว ศรีงาม ชาวบ้าน กล่าวว่า มาทำบุญสารทเดือน 10 หนแรก ญาติมาทำบุญก็มาคล้องมาลัยที่บัวใส่โกศ มาไหว้ พอมาดูก็เห็นมันแปลกๆ จึงเปิดออกเพื่อมาดูข้างในปรากฏว่า โกศที่ใส่กระดูกหายไปจึงพากันตรวจสอบดู พบว่าหายไปประมาณ 60 โกศ แต่ยังไม่แน่ซัดต้องให้ญาติเค้ามายืนยันอีกที
ชาวบ้านผู้ชาย เล่าว่า มาดูตอนแรกก็ปิดอยู่ปกติ แต่พอเปิดและนำขึ้นมากราบไหว้ก็ไม่มีแล้ว
ชาวบ้านผู้หญิง เล่าว่า หายไป 3 โกศ เหลือของทวด ใส่ไว้เป็นขวดโหล คนร้ายไม่เอาๆ แต่ทองเหลืองอย่างเดียว คาดว่าคนร้ายลงมือขโมยโกศอาจจะลงมือขโมยไม่ถึงเดือน