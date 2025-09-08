ดีเจหนุ่ม ไร้งานตั้งแต่โควิด หายตัว 5 วัน แม่ล้มทั้งยืน พบเป็นศพในหนองน้ำหลังบ้าน

หนุ่มดีเจหายตัว 5 วัน แม่แทบช็อก พบเป็นศพอยู่ในหนองน้ำหลังบ้านตัวเอง
เมื่อเวลา 16.10 น. วันที่ 8 กันยายน ศูนย์วิทยุร่มโพธิ์ทอง สภ.เมืองอุดรธานี ได้รับแจ้งเหตุพบศพชายเสียชีวิตอยู่ในลำห้วย สภาพบวมอืดส่งกลิ่นเหม็น คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน เหตุเกิดอยู่ในหนองน้ำแก้มลิง ลำห้วยอิฐ หลังบ้านใน ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังรับแจ้งเหตุ พ.ต.ท.นิวัตร กุลศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี พ.ต.ต.นรุตม์ ศิริกัณหา สวป.สภ.เมืองอุดรธานี ร.ต.อ.ธีรพันธ์ แก้วโพนยอ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี แพทย์เวร รพ.ศูนย์อุดรธานี และอาสากู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี รุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น ครัวหลังบ้านเปิดโล่งติดกับหนองน้ำ พบศพ นายวิทยา หรือโอ๋ อายุ 48 ปี ลูกชายเจ้าของบ้าน สวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงขายาวสีดำ มีเชือกผ้าสีขาวผูกข้อมือทั้ง 2 ข้าง โยงกับข้อเท้า 2 ข้าง นอนคว่ำหน้า ตามร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย รอบบริเวณไม่มีร่องรอยการต่อสู้ ซึ่งผู้ตายมัดแขนและขาตัวเองไว้ จนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เสียชีวิตเนื่องจากจมน้ำขาดอากาศหายใจ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 วัน
จากการสอบถาม นางสำรวย อายุ 76 ปี เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ แม่ผู้เสียชีวิต ให้ข้อมูลว่า อาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับนายโอ๋และลูกชายของนายโอ๋ อายุ 15 ปี รวม 3 คน นายโอ๋ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบมาหลายปี จนไม่สามารถทำงานหาเงินได้เหมือนเดิม จนเกิดความเครียด และมาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซ้ำอีก นายโอ๋หายจากบ้านไปประมาณ 5 วัน จนวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองอุดรธานี และแจ้งให้เพจข่าวโฮมเคเบิ้ลอุดรธานี ช่วยประกาศตามหา จนวันนี้ได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงที่หลังบ้าน
และ นายวรัญญู หรือคิม อายุ 36 ปี น้องรักคนตาย ชาวบ้านดงนาม่วง ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้มาเยี่ยมที่บ้าน จึงออกไปตรวจสอบ ก็พบว่าเป็นศพนายโอ๋ ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่
นายวรัญญูเล่าว่า หลังจากที่แม่ไปแจ้งความว่านายโอ๋หายตัวไป ตนก็เพิ่งจะว่างจากงาน และมาหาที่บ้านวันนี้ แม่บอกได้กลิ่นเหม็นเน่าอยู่หลังบ้าน พอตนเดินไปดูก็ยังไม่กล้าลงไปดูใกล้ๆ คิดว่าอาจจะเป็นซากหมาตาย แต่ก็ใจไม่ดีแล้ว จึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ก็พบว่าเป็นศพนายโอ๋จริงๆ นายโอ๋กับตนเปรียบเหมือนเป็นพี่น้องกัน เคยทำงานด้วยกัน พี่สาวของนายโอ๋เคยเป็นโยมอุปัฏฐากตอนที่ตนบวชเรียน สึกมาก็ยังไปมาหาสู่กัน นายโอ๋เคยเป็นดีเจในร้านคาราโอเกะในเมืองอุดร หลังโควิดร้านก็ปิด นายโอ๋ตกงาน ตนก็พาไปหางานให้นายโอ๋ทำบ้าง แต่ก็มาป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ เดินเหินไม่สะดวกเหมือนเดิมจนทำงานไม่ได้ และเกิดความเครียด
“เมื่อนายโอ๋ป่วย ก็เริ่มมีอาการเปลี่ยนไป มีอาการทางจิตเวช เป็นโรคซึมเศร้า นายโอ๋เคยพยายามจะผูกคอตัวเองมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ล่าสุดมาหานายโอ๋เมื่อหลายเดือนก่อน เคยเห็นนายโอ๋เดินแก้ผ้าอยู่ในซอยบ้าน ตนเข้าไปถามก็พูดจาไม่รู้เรื่อง มีแต่บอกว่ามีคนบอกให้ถอดเสื้อผ้า และเขาจะเอาไปอยู่ด้วย ตนเห็นท่าไม่ดี ก็โทรบอกพี่สาวนายโอ๋ ว่าให้รีบส่งตัวไปรักษา หากไม่รีบรักษา อาจจะได้คุยกับเขาเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งนายโอ๋ก็มาก่อเหตุคิดสั้นจริงๆ เขาคงคิดมากจนจิตหลุดไปแล้ว คนเคยทำงานหาเงินได้ แต่ต้องมาป่วยแบบนี้ เสียใจที่เอาตัวเขาไปรักษาไม่ทัน”
หลังจากนั้น นางสำรวย แม่ผู้ตาย ได้พาญาติพี่น้องไปจุดธูปบอกดวงวิญญาณ ให้ไปสู่สุคติ บอกกล่าวให้ผู้ตายหมดทุกข์หมดห่วง ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนที่ผ่านมา เบื้องต้นญาติไม่ติดใจในสาเหตุในการเสียชีวิต ตำรวจจึงมอบศพให้อาสากู้ภัยนำไปเก็บรักษาไว้ที่แผนกนิติเวช รพ.ศูนย์อุดรธานี เพื่อทำการผ่าชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง และจะให้ญาติไปติดต่อรับศพเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป