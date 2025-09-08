สืบภูเก็ต ล้อมจับแก๊งค้ายา ยิงปะทะตำรวจดับ 1 นาย จับตายคนร้าย 1

ตำรวจชุดสืบสวนภูเก็ต ล่อซื้อยาเสพติด ถูกคนร้าย ใช้อาวุธปืน ยิง กระสุนเจาะหน้าอกซ้าย เสียชีวิต 1 นาย และ คนร้ายถูกวิสามัญ 1 ราย
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 8 กันยายน ตำรวจสภ.วิชิต ได้รับแจ้งเหตุ มีการยิงกันที่ชั้น 3 ภายในอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง ในซอยยายชั้น หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หลังรับแจ้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต และเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุชั้น 3 ของอพาร์ตเมนต์ดังกล่าว
พบผู้บาดเจ็บ สาหัส 1 ราย คือ ร.ต.ท.ประจักษ์ เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติด กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ถูกยิงที่หน้าอกด้านซ้าย ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและพบ ผู้เสียชีวิต 1 ราย อยู่ในห้องน้ำของห้องพักดังกล่าว
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดปราบปรามยาเสพติด กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วิชิต เข้าทำการปิดล้อมจับกุมคนร้ายคดียาเสพติด ที่ อพาร์ทเม้นท์ดังกล่าว
ขณะทำการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อจับกุม ร.ต.ท.ประจักษ์ ได้เข้าไปล่อซื้อยาเสพติด และนำกำลังเข้า ตรวจค้นห้องพัก พบคนร้ายอยู่ในห้องจำนวน 3 คน เป็นผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง 1 คน ระหว่างนั้น หนึ่งในคนร้ายได้หลบหนีวิ่งเข้าไปในห้องน้ำ ร.ต.ท.ประจักษ์จึงติดตามเข้าไป และถูกคนร้าย ใช้อาวุธปืนยิง ร.ต.ท.ประจักษ์ บริเวณหน้าอก ได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้ยิงตอบโต้ทำให้คนร้ายที่เป็นผู้ก่อเหตุ ถูกวิสามัญเสียชีวิตภายในห้องน้ำ 1 ราย
จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้เข้าควบคุมตัว คนร้ายทั้งหมด ไป ที่สภ.วิชิต ส่วนศพคนร้ายที่ถูกวิสามัญ 1 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ มอบให้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นำส่งแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตรวจชันสูตรตามขั้นตอนต่อไป