อุทาหรณ์ จอดรถไม่ดับเครื่อง-ใส่เกียร์ว่าง ระทึก รถวิ่งไร้คนขับ ลูกชายแม่ค้าช่วยดันไว้ทัน

อุทัยธานี – อุทาหรณ์ ชายวัย 68 ปี จอดรถไม่ดับเครื่องใส่เกียร์ว่าง เจ้าของร้านผลไม้เล่าวินาทีระทึก ขณะรถวิ่งโดยไร้คนขับ ลูกชายตกใจวิ่งไปดันหน้ารถ โชคดีที่ไม่ได้รับอันตราย มีเพียงรถมอเตอร์ไซค์เสียหายเล็กน้อย
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่จังหวัดอุทัยธานี มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพวิดีโอพร้อมข้อความว่า “ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เวลาจอดรถติดเครื่องทิ้งไว้ ส่วนเราไม่เป็นไร แต่มอไซย์เราหงายท้องไปเลย ต้องมาเเละมะวันนี้”
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยัง ร้านขายผลไม้ ตั้งอยู่บริเวณ 5 แยกวิทยุ ถนนเปรมประชา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เยื้องกับทางเข้าตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี พบกับ นางบุปผา อายุ 65 ปี เจ้าของร้านบุปผาผลไม้ ได้เล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังว่า
“วันเกิดเหตุ มีชายวัยประมาณ 68 ปี ไม่ทราบชื่อได้ขับรถเก๋งสีขาวมาจอดที่หน้าร้านโดยไม่ดับเครื่องยนต์ ก่อนลงมาซื้อของ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีร้านขายอาหารหลายร้าน จากนั้นรถเก๋งสีขาวคันดังกล่าวอยู่ดีๆก็เคลื่อนตัวเดินหน้าเองทั้งที่ไม่มีคนขับ ด้วยความตกใจในตอนนั้นลูกชายตนเองและคนที่เห็นเหตุการณ์พากันรีบไปช่วยกันดันรถเอาไว้เพราะเกรงว่าจะไปวิ่งชนกับรถคนอื่น หรือชนคนอื่นแล้วได้รับอันตราย ก่อนที่รถหยุดลงเพราะไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของลูกชายตนเอง ได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้น”
ซึ่งตอนนั้นทางเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวก็ตกใจเช่นกัน หลังจากที่ทางเจ้าของรถได้ตรวจสอบสาเหตุแล้วพบว่า น่าจะเป็นเพราะลืมใส่เกียร์ว่างไว้ ด้วยรถนั้นเป็นระบบเกียร์ออโต้ พอจอดรถแล้วก็ลงรถทันที จนทำให้เกิดเหตุการณ์ตามที่เห็นในภาพกล้องวงจรปิดดังกล่าว
ตนจึงอยากฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ สำหรับผู้ที่ขับขี่รถยนต์ให้ระมัดระวังและคอยตรวจเช็คให้ดีก่อนลงจากรถ เพราะอาจจะเกิดเหตุอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้