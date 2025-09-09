ชาวบ้านรังกาใหญ่ พิมาย เจอน้ำท่วมใหญ่ หนักสุดในรอบ 10 ปี เผยมีคนถูกน้ำป่าซัดจมหาย 1

ชาวบ้านรังกาใหญ่ พิมาย เจอน้ำท่วมใหญ่ โอดหนักสุดในรอบ 10 ปี เผยมีคนถูกน้ำป่าซัดจมหาย 1 ราย เร่งค้นหา
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านตะปัน หมู่ 5 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวานนี้ (8 กันยายน) มีฝนตกติดต่อกันนานหลายชั่วโมง ปริมาณฝนสะสม และเกิดน้ำป่าไหลหลากจากอำเภอห้วยแถลง ซึ่งเป็นที่ราบสูง ส่งผลทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน ข้าวของภายในบ้าน รถยนต์ถูกน้ำซัดออกมาลอยกลางถนน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยอำเภอพิมายและชาวบ้านต้องช่วยกันลำเลียงอพยพคนออกจากบ้านเพราะกระแสน้ำไหลแรงมาก
นอกจากนี้ ยังมีเด็กชายถูกน้ำป่าไหลซัดลอยออกมานอกบ้าน ตาและแม่ของเด็กวิ่งออกมาดึงมือทัน ซึ่งเด็กคนดังกล่าวได้แต่ร้องไห้ และยกมือไหว้ขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในปีนี้นับว่าหนักสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเจอน้ำทะลักเข้าท่วมบ้าน ท่วมถนนหนักขนาดนี้ ด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอพิมายเร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ สำรวจความเสียหายและเตรียมให้การช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย
ขณะที่ช่วงค่ำวานนี้ (8 กันยายน) ปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมถนนสายพิมาย-ชุมพวง หน้าโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดการจราจรไม่ให้รถวิ่งผ่าน เพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงมาก และยังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่อง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ได้ใช้รถตักดันเกาะกลางถนนออก จุดหน้าโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 เพื่อเปิดทางน้ำไหล คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกปริมาณน้ำท่วมก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ
ล่าสุดมีรายงานจากกู้ภัยว่า มีประชาชนถูกน้ำป่าไหลซัดรถจักรยานยนต์ที่ขี่ฝ่ากระแสน้ำ สูญหาย 1 ราย เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างค้นหา
ต่อมาช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา (9 กันยายน) ระดับน้ำเริ่มลดลง ชาวบ้านพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีแดง ทะเบียนนครราชสีมา มีกุญแจเสียบคาอยู่ พร้อมกับถังน้ำมัน ลอยมาติดที่กำแพงโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิต ชื่อนายสมชาย อายุ 35 ปี ชาวตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย สภาพศพถูกน้ำป่าซัดตกลงไปในท่อระบายน้ำข้างกำแพงโรงเรียน เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา ก่อนนำส่งโรงพยาบาลพิมายเพื่อชันสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิต
สำหรับช่วงเช้าวันนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาซ้ำ สถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว