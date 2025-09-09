ตม.คุมตัว หญิงเขมรโพสต์โยงทหารไทย หลังตรวจสอบ พบประวัติหลบหนีเข้าเมือง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ, ปกครองอำเภอภูสิงห์, ตรวจคนเข้าเมืองศรีสะเกษ ด่านช่องสะงำ สันติบาลจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ – ทหาร ที่ดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ จุดอำเภอภูสิงห์ วันนี้ได้นัดประชุมสรุปผลการตรวจสอบนางเขื่อน หญิงชาวกัมพูชา ที่มาได้สามีเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พนมดงรัก อำเภอภูสิงห์ กรณีที่ชาวบ้านพบว่า ทำตัวเป็นไส้ศึก แชร์ข่าวกัมพูชา อันเป็นเท็จ ใส่ร้ายทหาร และประเทศไทย อันเป็นภัยต่อชุมชน หมู่บ้าน ทหาร และตำรวจ ตชด.ในพื้นที่ที่ดูแลอธิปไตยของไทย ขณะที่กำลังประชุมพิจารณากรณีนางเขื่อน ได้มีกลุ่มชาวบ้านแชรไปร กว่า 200 คน ได้มายืนถือป้าย เรียกร้องให้เอาผิดนางเขื่อน และให้ขับไล่ออกจากประเทศไทยไป
ในการประชุม ได้มีผู้ใหญ่บ้าน – กำนัน และผู้นำชุมชน ได้เข้ามาในห้องประชุม เพื่อให้ข้อมูล ความต้องการของชาวบ้าน ร่วมกับตัวนางเขื่อน และสามี ที่เป็นเจ้าหน้าที่ราชการป่าไม้ ได้มาร่วมให้ข้อมูลต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมกับยื่นเอกสารการเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งพบว่า มีพาสปอร์ตถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับพบว่า วีซ่าขาดอายุ นับตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 จนบัดนี้ ดังนั้น นางเขื่อน จะไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อีกต่อไป ส่วนเรื่อง การโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ เบื้องต้นในการตรวจสอบมือถือนางเขื่อน พบว่า มีเพียง 2-3 ครั้ง ที่นำเอาภาพการวางระเบิดของทหารกัมพูชา ที่ปลอมเป็นทหารไทย มาวางระเบิด พร้อมกับพูดอธิบายเป็นภาษาเขมร ใจความว่า ทหารไทยวางระเบิดเอง และก็มาเหยียบระเบิดเอง แต่กลับไปกล่าวหาทหารกัมพูชา อื่นๆ ในลักษณะนี้เป็นต้น โดยใช้เวลาประชุม 2 ชั่วโมง จึงสรุปการพิจารณา นำมาแจ้งแก่ชาวบ้านที่มาถือป้าย รอฟังผลสรุป สุดท้าย ตม.แจ้งผลการพิจารณา เป็นที่พอใจ แยกย้ายเดินทางกลับ
ส่วนหญิงชาวกัมพูชา ที่ถูกขับไล่ ชื่อ นางเขื่อน กล่าวว่า แฟนหนูก็อยู่หน้าบ้าน ในชุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หนูไม่ออก พอดีหนูก็มีที่ มีบ้านอยู่ที่นี่ จะไปออกทำไม เพราะหนูก็ไม่ได้ทำอะไรผิด ลูกหลานตนที่เข้ามาอยู่ในไทยด้วย ก็เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีพาสปอร์ตถูกต้อง หนูมาอยู่ที่นี่ 27 ปีแล้ว ตอนหนูมา พอลูกมา ตอนนั้น ลูกตนโต 8 ขวบ ลูกคนเล็ก 8 วัน ตอนนี้ลูกๆ ก็มีครอบครัว มีบัตร มีพาสปอร์ตทุกคน พอดีลูกพอเขาโต เขาก็ได้สามีคนไทยกันหมดแล้ว ตนยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกอย่าง เพราะตนมั่นใจว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิด
พันตำรวจโทหญิงมณีพร บุญเลี้ยง สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จังหวัดศรีสะเกษ ด่านชายแดนถาวรช่องสะงำ เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านแชรไปร กรณีคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และกระทำความผิด ที่เชื่อว่าเป็นไส้ศึกไทย แชร์ภาพข่าวอันเป็นเท็จ ใส่ร้ายประเทศไทย เป็นภัยต่อคนไทย และสังคมไทยนั้น เบื้องต้นตรวจสอบสวนแล้ว พบว่า เป็นคนหลบหนีเข้าเมือง 5 ราย และอยู่ในราชอาณาจักรไทย เกินกว่ากำหนด จำนวน 2 ราย รวมทั้งหมด 7 ราย จะได้นำตัวไปลงบันทึกการจับกุม ที่สถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ ส่งฟ้องศาล และผลักดันออกนอกประเทศต่อไป
จากนั้นเจ้าหน้าที่ ตม.ด่านช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ ได้นำนางเขื่อน พร้อมกับลูกชาย ลูกสาว และหลาน รวม 7 คน มาที่สถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ เพื่อลงบันทึกการจับกุม สอบสวน บุคคลทั้ง 7 คน โดยแยกแจ้งข้อหา คือ อยู่อาศัยในราชอาณาจักรไทย เกินกว่ากำหนด ใบอนุญาตสิ้นสุด 8 พฤษภาคม 2566 จำนวน 2 ราย คือตัวนางเขื่อน พร้อมลูกสาว 1 คน และคดีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 5 ราย แม่นางเขื่อน, น้องชายนางเขื่อน, ลูกชายนางเขื่อน, ลูกเขยนางเขื่อน และลูกสาวนางเขื่อน สอบสวนเตรียมส่งตัวฟ้องศาล ผลักดันออกนอกประเทศไทยต่อไป