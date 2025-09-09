ทหารเมียนมา 300 นาย บุกยึดถนนทางหลวงสายเอเชีย 1 ทางการเผย เร่งซ่อมก่อนจัดเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารเมียนมากองพล 55 ประมาณ 300 นาย สามารถควบคุมถนนสายเอเชียได้แล้ว จากกองกาเลก จนถึงติ่นกานยินหน่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทย เมียนมา โดยเฉพาะประเด็นการสู้รบระหว่างฝ่ายต่อต้านสภาบริหารทหารเมียนมาคือ ทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) และกองกำลังปกป้องประชาชน (พีดีเอฟ) ซึ่งการปฏิบัติการทางทหารฝ่ายเมียนมาล่าสุด ทหารเมียนมากองพลทหารราบที่ 55 จำนวน 300 นาย พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถยึดเส้นทางสายเมืองกอกาเลก ไปยังจ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา หรือทางหลวงสายเอเชีย 1 ได้แล้ว
จากเดิมฝ่ายต่อต้านได้ยึดเส้นทางสายดังกล่าวมานานกว่า 1 ปี โดยฝ่ายเมียนมาเข้าไปประจำรายทาง เพื่อป้องกันด้านความปลอดภัย จากกอกาเลก จนถึงหมู่บ้านติ่นกานยินหน่อง ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร ทำให้ฝ่ายทหารกะเหรี่ยง และพีดีเอฟล่าถอยไปอยู่ประชิดชายแดน นอกจากนี้ ทหารเมียนมายังเข้าไปยึดครองค่ายทหารใหญ่ที่หมู่บ้านปางกาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบ และปรับปรุงพื้นที่ภายในค่ายปางกาน กับการจัดวางกำลังพลพร้อมอาวุธอย่างเข้มงวด
ฝ่ายความมั่นคงไทยแจ้งว่า ทางการเมียนมาจะดำเนินการซ่อมแซมถนนสายเอเชีย 1 และบูรณะสะพานที่ถูกวางระเบิดมากว่า 1 ปีให้ใช้การได้ตามปกติ และพร้อมที่จะให้รถยนต์ชาวเมียนมาสัญจรตามปกติ ก่อนการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม 2568 นี้