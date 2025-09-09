เพชรบูรณ์ยังอ่วม น้ำท่วมหลายอำเภอยังเสียหายหนัก คาดพื้นที่การเกษตรกว่า 1 หมื่นไร่จมน้ำ
วันที่ 9 กันยายน สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังคงมีหลายอำเภอที่ได้รับผลกระทบทั้งบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรจมใต้น้ำ รวมความเสียหายแล้วนับหมื่นไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดแม่น้ำป่าสักและคลองสาขา
โดยอำเภอหนองไผ่ ฝนที่ตกปานกลางตลอดคืน ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือน 35 ครัวเรือนใน 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.บัววัฒนา หมู่ 1, 2, 3, 5 และ 7 บ้านเรือน 8 หลัง โรงเรียน 1 แห่ง ต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว, ต.กองทูล หมู่ 4 และ 6 บ้านเรือน 22 หลังถูกน้ำเข้าท่วมขังหลายวันติดต่อกัน และต.บ้านโภชน์ หมู่ 5 บ้านเรือน 6 หลัง ถูกน้ำท่วมจนต้องย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
ในขณะที่พื้นที่การเกษตรใน ต.กองทูล และ ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ ได้รับผลกระทบกว้างขวาง ทั้งพืชไร่ 1,500 ไร่ นาข้าว 4,500 ไร่ พืชสวน 20 ไร่ และบ่อปลา 20 บ่อ รวม 15 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจำนวนมากเริ่มวิตกกังวลว่า ผลผลิตจะได้รับผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรง โดยคาดว่าจะได้รับความเสียหายหนัก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ฝนที่ตกเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องสร้างผลกระทบในหลายหมู่บ้าน บ้านเรือนถูกน้ำท่วม 45 หลัง ได้แก่ ต.ชอนไพร หมู่ 7 จำนวน 10 หลัง, ต.นายม หมู่ 8 จำนวน 10 หลัง และต.ระวิง หมู่ 1 และ 2 รวม 25 หลัง พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบกว้างขวางเช่นกัน โดย ต.สะเดียง หมู่ 1-4 พื้นที่การเกษตรจมน้ำกว่า 380 ไร่ ขณะที่ ต.นายม ต.บ้านโตก ต.ระวิง หมู่ 1, 2, 4 และ 10 รวมทั้ง ต.ห้วยสะแก ได้รับผลกระทบกว่า 1,450 ไร่
นอกจากนี้ บริเวณคันดินริมแม่น้ำป่าสัก ม.5 รอยต่อ ม.7 ต.ห้วยสะแก เกิดชำรุดดินสไลด์ และเริ่มมีน้ำไหลเข้าท่วมนาข้าว โดยคาดการณ์ว่าหากคันดินในจุดนี้ขาด จะสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกว่า 5,000 ไร่ ทำให้ต้องเร่งแก้ไข สำหรับระดับน้ำใน ต.ท่าพล และ ต.ดงมูลเหล็กเริ่มลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่พื้นที่ตอนล่างอย่าง ต.นายม ต.ระวิง และ ต.ห้วยสะแก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 10-20 เซนติเมตร
นายสมพงษ์ ทองหนู้นุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวขณะลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคันดินจุดที่ชำรุดว่า จากกระแสแม่น้ำป่ากที่ไหลเชี่ยวแรง ทำให้กัดเซาะคันดินบริเวณพื้นที่รอยต่อหมู่5 และหมู่ 7 ต.ห้วยสะแก ยาวราว 60 เมตรตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้ ซึ่งหากคันดินขาดคาดว่าจะทำให้พื้นที่การเกษตรกว่า 5000 ไร่ได้รับผลกระทบ ทางอบต.ห้วยสะแกใช้รถแบ็กโฮนำเข็มต้นยูคาตอกเสริมแนวคันดินตั้งแต่ค่ำวานนี้ ซึ่งสามารถซ่อมแซมคันดินไม่ให้แตกได้ในระดับน่าพอใจ
ส่วนอำเภอบึงสามพัน น้ำจากคลองไพรล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายหมู่บ้าน โดย ต.หนองแจง หมู่ 3 และหมู่ 6 บ้านหนองยาวฝั่งตะวันออก น้ำท่วมสูงราว 1 เมตร ถนนเส้นคลองไพรไม่สามารถสัญจรได้, ต.กันจุ หมู่ 17 น้ำล้นคันแม่น้ำป่าสัก เข้าท่วมบ้านเรือนและถนนสัญจร ส่วนบ้านลำตระคร้อ, หมู่ 4 น้ำท่วมสูง 20-30 เซนติเมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือเข้าออก ต.วังพิกุล บ้านใหม่สุขเจริญ หมู่ 13 น้ำท่วมขังบริเวณทางแยกเข้าเส้นบ้านคลองยายอาม ส่วนบ้านโป่งบุญเจริญใต้ หมู่ 15 น้ำท่วมหนักจนผู้ป่วยต้องประสานกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
ในขณะที่อำเภอวิเชียรบุรี สถานีวัดน้ำ S.42 รายงานระดับน้ำแม่น้ำป่าสักอยู่ที่ 11.26 เมตร สูงกว่าตลิ่งประมาณ 0.26 เมตร ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดเริ่มได้รับผลกระทบ ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าสักล้นตลิ่งแล้ว ได้แก่ ใต้สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก น้ำท่วมผิวการจราจรจนรถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้
ที่บ้านท่าน้ำ หมู่ 13 ตำบลท่าโรง บ้านเรือน 5 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรบางส่วนถูกน้ำท่วม และตำบลบึงกระจับ น้ำจากลำน้ำบึงกระจับล้นเข้าท่วมถนนและพื้นที่เกษตร อีกทั้งยังมีน้ำทะลักจากแม่น้ำป่าสักเข้าท่วมไร่นาของชาวบ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม