คนรับจ้างพ่นปุ๋ยยิ้ม ฝนฉ่ำ คิวงานแน่นจนทำไม่ทัน โกยรายได้วันละ 1,500 บาท

คนรับจ้างพ่นปุ๋ยยิ้ม ฝนฉ่ำ คิวงานแน่น โกยรายได้วันละ 1,500 บาท
ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่นาดอน ซึ่งต้องรอฝนในการทำนา เริ่มมีน้ำขังในนาข้าว เกษตรกรจึงเร่งหว่านปุ๋ย เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของข้าวในนา ทำให้ชาวบ้านที่ทำอาชีพรับจ้างหว่านปุ๋ย มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ คิวงานเต็มจนทำไม่ทัน มีรายได้วันละกว่า 1,500 บาท
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ทุ่งนาของ นางประยูร อายุ 71 ปี ชาวบ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นางสาวประภาศิริ อายุ 44 ปี และสามี กำลังช่วยกันเตรียมเครื่องมือที่ใช้สำหรับหว่านปุ๋ย เพื่อนำไปพ่นหว่านปุ๋ยในนาข้าวของนางประยูร ที่ได้ว่าจ้างสองสามีภรรยาที่ประกอบอาชีพรับจ้างหว่านปุ๋ยให้มาหว่านปุ๋ยในนาข้าวของตนเอง หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในนาข้าวมีน้ำขัง เหมาะที่จะทำการใส่ปุ๋ย เพื่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว
นางสาวประภาศิริ เล่าว่า ปกติตนและสามีทำอาชีพรับจ้างทั่วไป ควบคู่กับอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนา โดยมีการจัดซื้อเครื่องหว่านข้าว หว่านปุ๋ย มาใช้ในการทำเกษตรกรรมของตนเอง เมื่อเสร็จจากที่ทำกินของตนเเล้ว ก็จะมีชาวบ้านมาว่าจ้างให้ไปช่วยหว่านปุ๋ย หว่านข้าวให้ โดยตนและสามีออกรับจ้างแบบจริงจังมาแล้วราว 5 ปี โดยคิดราคาค่าแรงในการใช้เครื่องพ่นข้าว พ่นปุ๋ย ไร่ละ 100 บาท ส่วนปุ๋ยเจ้าของที่นาจะเป็นผู้ซื้อมาให้ ส่วนใหญ่ก็จะรับจ้างในเขตพื้นที่ใกล้หมู่บ้านที่ตนอยู่อาศัยและพื้นที่ตำบลใกล้เคียง
ช่วงหลังพอถึงหน้าทำนา หว่านปุ๋ย เริ่มมีผู้เรียกใช้บริการเยอะขึ้น จนบางวันทำไม่ทัน ช่วงหลังสามีจึงชักชวนเพื่อนมาร่วมด้วยอีก 1 เครื่อง ทำให้สามารถรับงานได้มากขึ้น โดยตนมีหน้าที่ในการเตรียมปุ๋ยตักใส่เครื่อง ส่วนสามีและเพื่อนจะเป็นคนแบกเครื่องพ่นปุ๋ย ทำให้ย่นระยะเวลาในการทำงาน
สำหรับนาข้าวของนางประยูร ผู้ว่าจ้าง พื้นที่เป็นนาดอน ต้องรอฝนจากธรรมชาติ พอมีฝนตกลงมาเกษตรกรก็จะเริ่มหว่านปุ๋ยเพื่อเร่งผลผลิต ทำให้ช่วงนี้มีคิวงานทุกวัน ยิ่งวันไหนมีลูกค้านัดหมายไว้มาก ก็จะพากันออกทำงานแต่เช้า โดยรายได้ช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ 1,000-1,500 บาทเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็นช่วงทำเงินสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำของคนรับจ้างพ่นปุ๋ยก็ว่าได้
ด้าน นางประยูร อายุ 71 ปีเจ้าของที่นา กล่าวว่า ตนมีที่นารวม 16 ไร่ ปีนี้ทำนายากมาก พอหว่านข้าวลงไปฝนก็แล้ง ไม่มีน้ำ ทำให้หญ้าขึ้นท่วม ต้องฉีดยาฆ่าหญ้า พอมีฝนตกน้ำมา ก็ต้องรีบมาใส่ปุ๋ย โดยปกติการใส่ปุ๋ยจะใส่ 2 รอบ โดยรอบแรกใส่เพื่อเร่งการเจริญเติบโตตอนเริ่มปลูก เอาต้นเอาใบ ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม รอบที่ 2 ใส่เร่งผลผลิตประมาณเดือนสิงหาคม ให้ต้นข้าวเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง แต่ปีนี้ฝนแล้งเพิ่งมีน้ำจึงเพิ่งได้ใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียวในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งข้าวก็ไม่สมบูรณ์ จึงไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ผลผลิตเท่าใด ที่นาของตนเป็นที่นานอกเขตชลประทาน ต้องรอน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว หากจากนี้ฝนทิ้งช่วงไปอีก ปีนี้อาจไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยก็เป็นได้ ที่ลงทุนไปก็สูญเปล่า
อย่างไรก็ดี หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรมาแล้ว ก็ขอขอบคุณรัฐบาลมากๆ ที่เห็นคุณค่าของประชาชน โดยเงินที่ได้ตนจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลลิตในช่วงปลายปี