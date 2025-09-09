ระทึกน้ำเหนือ เร็วแรง พื้นที่ท้ายเขื่อนชัยนาท เตรียมกระสอบทรายแล้ว แสนใบ เตือนเก็บของขึ้นสูง

ระทึกน้ำเหนือ เร็วแรง พื้นที่ท้ายเขื่อนชัยนาท เตรียมกระสอบทรายแล้ว แสนใบ แต่ถ้าน้ำมาเกิน 2,800 ลบ.ม. ต้องยอมแพ้
วันที่ 9 กันยายน สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ล่าสุดพบว่า น้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา ยังมีปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 2,071ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้น 30 ซ.ม.ใน 34 ชม.ล่าสุดวัดได้ 16.54 ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนขึ้นจากเดิม 1,700ลบ.ม./วินาที ขึ้นไปที่ 1,800ลบ.ม./วินาที เพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น และสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับรับมวลน้ำจากทางตอนบนของประเทศ โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้น 66 ซ.ม.ในรอบ 24 ชม.วัดได้ 14.07ม.รทก.
ทางกรมชลประทานยังคงย้ำเตือน 11 จังหวัดภาคกลาง อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะยกตัวขึ้นในระยะนี้
โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่จะยกตัวขึ้น โดยคาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้น10-30 ซ.ม. ใน24 ชม. บ้านเรือนริมตลิ่งควรยกของขึ้นที่สูงให้พ้นน้ำ
และล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ท้ายเขื่อนใน ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท พบว่าหลายจุดระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งไม่ถึงฟุต ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มทยอยเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อให้พ้นน้ำ บางส่วนที่มีบ้านเรือนอยู่นอกคันกั้นน้ำก็บอกว่า ปีนี้น้ำมาเร็วกว่าปี 67 ทำให้เริ่มไม่ไว้ใจสถานการณ์ จึงขอเก็บของไว้ก่อน ถ้าน้ำขึ้นพรวดพราดจะเก็บไม่ทันและเสียหาย
ด้านนางนันชญา สุภาวิตา นายกเทศมนตรี ตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เปิดเผยกับทีมข่าวว่า ต.หาดอาษา มีชุมชนริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมระยะทาง 7 ก.ม. ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการกั้นแนวกระสอบทรายทุกปี ซึ่งปกติแล้วระดับน้ำจะเริ่มอ่อเข้าพื้นที่เมื่อเขื่อนระบายน้ำ2,000ลบ.ม./วินาที โดยถ้าเทียบกับปี 67 ถือว่าปีนี้น้ำมาเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลจะกระสอบทรายอยู่ในเกณฑ์หลักหมื่นใบ ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับน้ำ
“ซึ่งในปีนี้เทศบาลและชาวสบ้านมีข้อตกลงกันแล้วว่า จะร่วมกันสู้น้ำกั้นแนวกระสอบทรายไปจนถึงเขื่อนระบายน้ำถึง 2,800 ลบ.ม.ซึ่งจะใช้กระสอบทรายประมาณ1แสนใบ แต่ถ้าหากมากกว่า 2,800 ลบ.ม. ก็คงต้องยอมยกธงขาว เพราะแรงคนคงสู้มวลน้ำมหาศาลขนาดนั้นไม่ไหว”นางนันชญา กล่าว