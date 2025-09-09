ชาว บ่อกวางทอง ชลบุรี รวมพล 200 คน ต่อต้านโรงงานทุนจีน หวั่นสารพิษเกลื่อนหมู่บ้าน

ชาวบ้านหมู่ 4 ต.บ่อกวางทอง ชลบุรี รวมพล 200 คน ต่อต้านโรงงานทุนจีน หวั่นสารพิษเกลื่อนหมู่บ้าน ชี้เทศบาลตำบลบ่อกวางทองไม่บังคับใช้กฎหมาย
เมื่อวันที่ 9 กันยายน นายดำรงค์เดช พรงาม แกนนำชาวบ้านหมู่ 4 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เปิดเผยความคืบหน้ากรณีโรงงานของบริษัท ซึ่งเป็นของนายทุนจีนอ้างว่า จะสร้างโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และโรงงานผลิตกระเบื้องพื้นไวนิลในพื้นที่ 72 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 4 ต.บ่อกวางทอง และเคยมีการประชาพิจารณ์มาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่ผ่านเพราะชาวบ้านไม่เห็นด้วย แต่ยังฝ่าฝืนสร้างโรงงานตลอดมา ล่าสุดได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี รวมทั้งผู้นำท้องถิ่นมาชี้แจง โดยมีชาวบ้านมาร่วมรับฟังการชี้แจงประมาณ 200 คน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
นายดำรงค์เดชกล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลบ่อกวางทองได้พยายามใช้ข้อกฎหมายมาตรา 39 ทวิ เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารของโรงงานดังกล่าว เพื่อไม่ต้องประชาพิจารณ์ หากมีการปิดประกาศไปแล้ว 120 วันและไม่มีผู้คัดค้าน จากการตรวจสอบรายชื่อวิศวกรผู้คุมงานก่อสร้าง พบว่ามีวิศวกรทั้งหมด 3 คน มีวิศวกร 1 คน ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นวิศวกร ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่โรงงานได้ดำเนินการก่อสร้างตลอดมา และได้มีการร้องเรียนในเรื่องนี้ไปแล้ว แต่เทศบาลฯยังนิ่งเฉยไม่ระงับการก่อสร้าง ชาวบ้านจึงไม่พอใจ เพราะเกรงว่าหากโรงงานสำเร็จ และมีการประกอบการจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านในเรื่องมลพิษ
“เนื่องจากเจ้าของโรงงานดังกล่าว เคยมีการก่อสร้างโรงงานเกี่ยวกับการหล่อหลอมโลหะในพื้นที่บ้านตาลดำ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง และปล่อยมลพิษขึ้นสู่อากาศ สร้างผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และได้มีการร้องเรียนจนมีการดำเนินคดีทางอาญา โดยเจ้าของโรงงานถูกปรับและลงโทษจำคุก แต่รอลงอาญา นอกจากนี้ยังพบว่าได้มีการแอบประกอบการในพื้นที่ หมู่ 2 และหมู่ 7 ต.บ่อกวางทอง โดยมีการหล่อหลอมและทิ้งสารเคมีไว้ในโรงงานจำนวนมาก” นายดำรงค์เดชกล่าวและว่า ทำให้ประชาชนในพื้นที่พยายามรวมตัวกันพยายามคัดค้าน แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ
นายดำรงค์เดชกล่าวอีกว่า การที่ชาวบ้านพยายามเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยตรวจสอบ พบว่ายังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร แต่ไม่ท้อพยายามสู่ทุกวิถีทางตามกฎหมาย เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งขั้นตอนต่อไปคงต้องเดินหน้าร้องศาลปกครอง และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช.เพื่อไม่ให้มีการสร้างโรงงานนี้ต่อไป