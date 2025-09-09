ภูมิภาค

ศาลสั่งจำคุก 8 ปี เจ้าของอู่-คนขับ รถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้ คร่าชีวิตครูนักเรียน 23 ศพ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ศาลจังหวัดธัญบุรี อ่านคำพิพากษาคดีโศกนาฏกรรมรถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้ทำให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตถึง 23 ราย ซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงโทษจำเลยจำเลย 3 คน คือ เจ้าของอู่รถ ซึ่งเป็นพ่อและลูกสาว จำเลยที่ 1 และ 2 รวมถึงคนขับรถบัส

ซึ่งเป็นจำเลยที่ 3 ศาลมีคำสังให้จำคุกเจ้าของอู่ จำเลยที่ 1-2 คนละ 8 ปี ปรับคนละ 200,000 บาท แต่เมื่อให้การรับสารภาพ ลดโทษกึงหนึ่งเหลือจำคุกคนละ 4 ปี ปรับคนละ 100,000 บาท พร้อมรอการลงโทษและคุมประพฤติ 5 ปี

ส่วนคนขับรถบัส จำเลยที่ 3 ศาลสังจำคุก 8 ปี 2 เดือน ปรับ 205,000 บาท แต่เมื่อรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 4 ปี 1 เดือน ปรับ 102,500 บาท และให้รอการลงโทษและคุมประพฤติ 5 ปี

