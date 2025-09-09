จนท.เร่งช่วยชีวิต หนุ่มลูก 3 ป่วยซึมเศร้า เครียดปัญหาชีวิต เดินลงแม่น้ำปราจีนฯ
เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี ร.ต.อ.สุพล ไชยอุดม รอง สวป.สภ.ศรีมหาโพธิ พร้อมสายตรวจรถยนต์ และนักเรียนนายร้อยฝึกประสบการณ์ได้ลงพื้นที่ เขื่อนท่าตูม ติดตามสถานการณ์ กรณีมีผู้สูญหายทาง น้ำบริเวณเขื่อนกันตลิ่งแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เหตุเกิดตั้งแต่ เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันเดียวกัน โดยเบื้องต้นยังไม่พบบุคคลสูญหายได้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
เป็นเขื่อนกันตลิ่งตลอดริมเลียบแม่น้ำปราจีนบุรี เป็นช่วงโค้งคุ้งแม่น้ำจัดตกแต่งตลอดแนวเขื่อนเป็นสวนสาธารณะในหมู่บ้านสำหรับพักผ่อน พบครอบครัวผู้สูญหาย (แม่ยาย,ภรรยาและบุตรสาว 3 คน) มาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยประกอบด้วยมูลนิธิร่วมกตัญญูจ.ปราจีนบุรี ,กู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จ.ปราจีนบุรี และมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทย(อ.กบินทร์บุรี)พร้อมอุปกรณ์ประดาน้ำ,เรือยางในการจัดการตรวจสอบและช่วยเหลือผู้สูญหาย ได้รับแจ้งจากชุดทีมกู้ภัยฯแจ้งว่า ขณะนี้กระแสน้ำยังเชี่ยว ไม่สามารถส่งชุดประดาน้ำลงค้นหาได้ ได้มีแผนการค้นหาเบื้องต้นคือ ใช้เรือยนต์วิ่งสแกนพื้นที่ ที่คาดว่าจะพบผู้สูญหาย และ หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย จึงจะดำเนินการค้นหาด้วยชุดประดาน้ำต่อไป
พ.ต.อ.มงคล โท้เป๋า ผกก.สภ.ศรีมหาโพธิ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 03.00 น. มีหญิงชายเป็นแฟนกันนั่งคุยกันอยู่ที่ริมเขื่อนกันตลิ่ง พบ มีผู้ชายคนหนึ่ง(ผู้สูญหายทางน้ำ) เดินมาหาพร้อมนำกระเป๋าสตางค์ ยารักษาโรค กับเสื้อ บอกว่าฝากไว้ด้วย แล้วก็เดิน หายลงไปลอยคอในแม่น้ำปราจีนบุรี ท่าทางว่ายน้ำเป็นและหายไปแต่ไม่รู้ว่าไปไหน กำลังตรวจสอบอยู่ ทราบข้อมูลเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวทำงานอยู่ บริษัท แห่งหนึ่งแถว ต.ระเบาะไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ แต่ยังไม่ทราบสาเหตุ เคยเป็นอาการจิตเวช ในที่เกิดเหตุไม่มีวงจรปิด ที่ริมเขื่อนกันตลิ่งท่าตูม เป็นสวนสาธารณะ ประจำ หมู่บ้าน มีคนเอาของมาขายพวกลูกชิ้น ส้มตำไก่ย่าง ยำแหนม เป็นที่พักผ่อนริมแม่น้ำปราจีนบุรี จะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนทั้งหมดต่อไป พ.ต.อ.มงคล กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไป ทราบต่อมาผู้สูญหายคือ นายวิฑูรย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี เป็นอดีตพนักงานในโรงงานแห่งหนึ่งย่านนิคมอุตสาหกรรม 304 สอบถาม นางผา อายุ 58 ปี ซึ่งเป็นแม่ยายนายวิฑูรย์ ที่มาคอยเฝ้าการค้นหาร่างลูกเขยที่สูญหายในน้ำซึ่งไม่อยากจะเปิดเผยรายละเอียดมากนัก เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้กระทบจิตใจหลานสาว ลูกสาวทั้ง3คนของนายวิฑูรย์ ที่เกิดกับนางสาวธันย์ชนก ภรรยา โดยบอกเพียงสั้น ๆ ว่า ปัญหาเกิดจากครอบครัว เริ่มจากการที่นายวิฑูรย์ ตกงานไม่มีงานทำ ลูกสาวคนโตต้องดร็อปการเรียน จนเกิดความเครียดแต่นายวิฑุรย์ เองก็พยายามออกหางานทุกวัน เพื่อไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อนแต่ก็ผิดหวัง วันนี้ก่อนเกิดเหตุเศร้า นายวิฑุรย์ ก็พึ่งจะกลับจากหางานทำเมื่อช่วงเย็น แต่ไม่คิดว่าตกดึกจะมาโดดน้ำหายไปไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร และ จากการสอบถาม ลูกสาวทั้ง3 คน คาดการณ์ว่าพ่อ น่าจะเครียดและบวกกับพ่อมีการป่วยซึมเศร้าร่วม
ต่อมาเวลา 10.00 น.ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย สว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จ.ปราจีนบุรี พร้อมชุดค้นหาบุคคลสูญหายใต้น้ำ ของหน่วยกู้ภัยฯอีก 2หน่วย มูลนิธิร่วมกตัญญูจ.ปราจีนบุรี และมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทย(อ.กบินทร์บุรี)ได้จัดชุดค้นหาแต่เนื่องจากน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี มีปริมาณมากและไหลเชี่ยวประกอบเป็นช่วงโค้งจึงเป็นอุปสรรคในการค้นหา จึงใช้เรือตระเวนตามลำน้ำที่คาดว่าจะพบร่างนายวิฑูรย์ติดอยู่แห่งใดแห่งหนึ่ง แต่ยังไร้วี่แวว
ต่อมาเวลา11.30 น. ทีมกู้ภัยฯชุดค้นหาได้พบร่างของผู้สูญหายแล้วติดที่นอนหมดแรงอยู่ตรงป่าติดกอหญ้า ข้างๆเขื่อนกันตลิ่งท่าตูม ในสภาพหมดแรง แต่ยังหายใจอยู่ในสภาพนอนหงาย ห่างจากจุดที่สูญหายประมาณ 20 เมตรเศษ ตรวจชีพจรอ่อนหน่วยกู้ภัยฯได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นได้รีบเคลื่อนย้ายนำส่งห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ร.พ.ศรีมหาโพธิโดยเร่งด่วน
ล่าสุด เวลา 16.20 น. ได้รับแจ้งต่อมาว่า นายวิฑูรย์ มีอาการปลอดภัยแล้วท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัว แต่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์