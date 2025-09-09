ด่วน! รถบรรทุกน้ำ พุ่งชนเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาด ทับร้านอาหารไหม้วอด ไฟดับเป็นวงกว้าง
เมื่อเวลาราว 15.00 น. วันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุรถบรรทุกน้ำพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางจนหักโค่น ที่ บริเวณถนนหนองฮ่อง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มต่อเนื่องทั้งสาย ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก
จากคลิปวิดีโอในเหตุการณ์ พบว่า รถบรรทุกน้ำได้ชนเสาไฟฟ้าล้มลงมากกว่า 10 ต้น และบางต้นได้ล้มใส่ร้านอาหารฮิมโค้ง ที่ตั้งอยู่ริมถนน ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ในพื้นที่ ขณะที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งเข้าช่วยเหลือและควบคุมเพลิงอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางความโกลาหลและความตื่นตกใจของผู้ที่อยู่ในละแวกดังกล่าว
ขณะที่ ตำรวจจราจรเชียงใหม่ เผยว่าเจ้าหน้าที่จราจรจะพิจารณาปิดกั้นไม่ให้รถผ่านหน้าตลาดหนองฮ่อ หน้าร้านฮิมโค้ง และประกาศหลีกเลี่ยงเส้นทาง เสาไฟฟ้าล้มขวางถนน ตั้งแต่แยกกองกำลังผาเมืองไปทางแยกหนองอ้อไม่สามารถผ่านได้ เนื่องจากมีเสาไฟฟ้าล้มขวางถนน และมีเพลิงลุกไหม้ บริเวณตลาดหนองฮ่อ เป็นสาเหตุให้ไฟดับเป็นวงกว้าง
ด้าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงใหม่ อัพเดตว่า ขณะนี้เกิดเหตุรถชนเสาไฟฟ้าแรงสูงใกล้ สภ.ช้างเผือก ทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าดับหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะ เบื้องต้นกำลังถ่ายโหลดเพื่อลดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับ