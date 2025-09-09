สลด รถผสมปูน พลิกคว่ำตกเขา 50 ม. หงายท้องพังยับ คนขับเสียชีวิตคาซาก
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ 191 ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุรถผสมปูนตกเขา ภายในบริเวณบ้านพักหลังหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี คนขับเสียชีวิตติดคาซากรถ หลังได้รับแจ้งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แพทย์เวรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์
ที่เกิดเหตุพบรถผสมปูนสีฟ้าขาว เป็นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ตกลงมาจากยอดภูเขาสูงประมาณ 50 เมตร อยู่ในสภาพรถหงายท้องล้อชี้ฟ้า พังยับเยิน ภายในรถด้านหน้าตรงที่นั่งคนขับมีชายเสียชีวิตติดคาซากรถ เจ้าหน้าที่จึงพยายามช่วยกันนำร่างออกมาจากซากรถด้วยความทุลักทุเล
ตรวจสอบพบว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายชัยยศ ออละเอี่ยม อายุ 66 ปี เป็นชาวบ้านอยู่ในชุมชนเตาปูน เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จากการชันสูตรเบื้องต้นพบว่า สภาพศพถูกรถทับอัดจนร่างแหลกเละ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้มอบให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ นำร่างของผู้เสียชีวิตไปยังโรงพยาบาลฯ เพื่อให้แพทย์ทำการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
เบื้องต้น นายธัชธรรม์ ปานยิ้ม อายุ 55 ปี ผู้จัดการบริษัทรถผสมปูน ที่เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ เปิดเผยว่า ได้ให้ นายชัยยศ ออละเอียด คนขับรถดังกล่าวนำปูนมาส่งยังจุดเกิดเหตุหลายเที่ยวแล้ว เนื่องจากเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้สั่งมาเทพื้นถนน และพื้นบ้านที่กำลังก่อสร้าง และสังเกตเห็นความผิดปกติว่า ทำไมรถปูนคันดังกล่าวที่นำปูนไปส่งยังจุดเกิดเหตุ ยังไม่กลับมาบริษัทอีก จึงทำการตรวจสอบจีพีเอส ซึ่งปกติถ้ารถวิ่งอยู่จะขึ้นสัญลักษณ์สีเขียว และถ้ารถจอดอยู่จะขึ้นสัญลักษณ์สีเหลือง แต่ปรากฏว่า จีพีเอสขึ้นสัญลักษณ์สีแดง จึงคิดว่าคนขับอาจจะแอบนอนหลับหน้างานหรือไม่อย่างไร จึงได้เดินทางออกมาตรวจสอบที่หน้างาน จนกระทั่งพบว่ารถประสบเหตุตกเขาลงมายังบ่อที่ขุดเพื่อทำสระน้ำ และคนขับเสียชีวิตคาซากรถดังกล่าว
ส่วนการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ คาดว่าขณะที่คนขับกำลังขับลงมาจากเขา อาจจะเบรกไม่อยู่ หรือลมเบรกหมด ทำให้ไม่สามารถบังคับรถได้ จนเป็นเหตุให้รถเสียหลักพลิกคว่ำตกลงมาจากเขาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามจะต้องรอผลตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่
ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อเจ้าของบ้านผ่านทางโทรศัพท์ ได้รับแจ้งว่า เดินทางไปติดต่อธุรกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมา 2 วันแล้ว โดยได้สั่งปูนของบริษัทดังกล่าว เพื่อให้ไปเททางขึ้นรวมถึงพื้นบ้านโดยนำมาเทหลายเที่ยวแล้ว แต่ครั้งนี้ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุใด หลังเกิดเหตุได้รับการติดต่อจากผู้จัดการเจ้าของแพลนท์ปูนว่า รถได้เกิดอุบัติเหตุตกลงจากเขา แต่ยังไม่เสร็จธุระ ยังไม่สามารถเดินทางกลับได้เวลานี้ ต้องให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป