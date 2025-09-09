ตัวแทนเกษตรกร 9 อำเภอ พิษณุโลก ยื่นหนังสือถึงรัฐบาล หลังเดือดร้อนหนัก ราคาผลผลิตตกต่ำ

ตัวแทนเกษตรกร 9 อำเภอ พิษณุโลก ยื่นหนังสือถึงรัฐบาล หลังเดือดร้อนหนักราคาผลผลิตตกต่ำ ขอรัฐช่วยข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ 10,000-12,000 บาทต่อตัน หาช่องทางการตลาด”มะม่วงน้ำดอกไม้” สู่จีน-ยุโรป วอน!! รัฐยุตินำเข้ามะม่วงแก้วขมิ้นจากกัมพูชา เผย เคยนับแต่ปี 65 นำเข้ามะม่วงแก้วขมิ้นเรื่อยมา จนปี 67 พุ่งพรวด ปีเดียวยอดสูง 40 ล้านกิโลกรัม
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ตัวแทนเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกหลากหลายชนิดทั้ง ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, มะม่วงฯลฯ รวมตัวยื่นหนังสือถึงปัญหาความเดือดร้อน ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ต่อพรรคการเมืองในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีทั้งพรรคเพื่อไทย พรรคประชาชนและพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งส่งตัวแทนมารับ ส่วน นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ ส.ส.พรรคประชาชนเป็นผู้รับหนังสือ เรื่องความเดือดร้อน ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
ตัวแทนเกษตรกรทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลกได้ยืนหนังถึงรัฐบาลผ่านสส.ทั้ง5เขต เนื้อหาหลัก คือ ขอราคาข้าวเปลือกขาวตันละ10000บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิถึง12000บาทต่อตัน และหาแนวทางส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดย สส.และตัวแทนอีก 4 เขตรับปากจะนำหนังสือไปยื่นให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อหาแก้ไขต่อไป
นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เกษตรกรแปลงใหญ่และเครือข่าย ศพก.จังหวัดพิษณุโลกทั้ง 2 หน่วยองค์กร ขอให้รัฐช่วยราคาข้าวขาวและข้าวหอมมะลิเกวียนละ 10,000-12,000 บาท(ตามลำดับ) เนื่องจากปัจจุบัน(ข้าวขาว)อยู่ที่ 6,300 บาทต่อตัน ไม่สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบัน ขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งขายข้าว หาคู่ค้าต่างประเทศ และขอให้เจรจาขายมะม่วงน้ำดอกไม้ไปยังประเทศจีนและยุโรป เพราะวันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ราคาตกต่ำ จนประสบกับปัญหาขาดทุน แต่กลับนำเข้ามะม่วงแก้วขมิ้นจากเขมรเรื่อยมานับแต่ปี 65 ปริมาณสูงขึ้นทุกปี กระทั่งปี 67 มียอดนำเข้ามะม่วงจากกัมพูชา 40 ล้านกิโลกรัม จึงวอนขอให้รัฐงดนำเข้ามะม่วงแก้วขมิ้นจากกัมพูชา