ทลายโกดังสินค้าวิหารแดง! ยึดบุหรี่ไฟฟ้าล็อตประวัติศาสตร์ภาคกลาง ของกลางมหาศาล

ทลายโกดังสินค้าวิหารแดง! ยึดบุหรี่ไฟฟ้าล็อตประวัติศาสตร์ภาคกลาง คนร้ายไหวตัวทัน ทิ้งของกลางมหาศาล
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 กันยายน เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้สนธิกำลังบุกเข้าตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี สามารถทลายเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ พร้อมยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้จำนวนหลายแสนชิ้น ประเมินมูลค่าหากออกสู่ท้องตลาดจะสูงถึงหลายพันล้านบาท
การจับกุมครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการร่วมกันของเจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต, ฝ่ายปกครองอำเภอวิหารแดง, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดสระบุรี, ตำรวจไซเบอร์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วิหารแดง ภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม และผู้กำกับการ สภ.วิหารแดง
การบุกจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบขนบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากจากท่าเรือคลองเตยมาพักไว้ในพื้นที่ อ.วิหารแดง จึงได้เฝ้าติดตามรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัย ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว คันหนึ่ง จนกระทั่งรถคันดังกล่าวขับเข้าไปจอดภายในโกดังเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเข้าปิดล้อม
อย่างไรก็ตาม ทันทีที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจค้น กลุ่มชายหญิงที่อยู่ภายในโกดังได้ไหวตัวทันและวิ่งหลบหนีไปตามเส้นทางที่คาดว่ามีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ทำให้ไม่สามารถจับกุมตัวใครได้ในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบภายในโกดัง พบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุในลังกระดาษจำนวนหลายร้อยกล่อง ซุกซ่อนอยู่เต็มพื้นที่โกดัง รวมถึงอัดแน่นอยู่ภายในตู้ทึบของรถกระบะคันดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเปิดเผยว่า การตรวจยึดครั้งนี้ถือเป็นการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในพื้นที่ภาคกลาง เบื้องต้นทราบว่าบุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวมีราคาส่งอยู่ที่ชิ้นละ 50 บาท และจะถูกนำไปขายปลีกในราคาชิ้นละ 100 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณจากปริมาณของกลางหลายแสนชิ้นที่ยึดได้ หากสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมดจะมีมูลค่าสูงหลายพันล้านบาท
จากการตรวจสอบพบว่าโกดังดังกล่าวมีหญิงสาวอายุ 26 ปี เป็นผู้เช่า โดยได้เริ่มเช่ามาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อน และแจ้งกับผู้ให้เช่าว่าจะใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บครีมเพื่อขายทางออนไลน์
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด ซึ่งเนื่องจากมีจำนวนมหาศาล จึงต้องใช้รถบรรทุก 6 ล้อในการขนย้ายเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่หอประชุมอำเภอวิหารแดง ก่อนจะดำเนินการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป