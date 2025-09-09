ปรับ 1 พัน นักดนตรีหนุ่ม เปลือยกายเล่นกีตาร์ในร้านดังย่านบางบัวทอง อ้างลูกค้าท้า-ไม่คิดว่าผิด
จากกรณีเพจ ร้านอาหารแห่งหนึ่ง โพสต์คลิปการแสดงดนตรีของนักดนตรีที่มีการเปลื้องผ้าหมด โชว์ร้องเล่นเพลงบนเวทีในร้าน พร้อมระบุข้อความว่า “เมื่อคืน NEGATIVE ปลดล็อกความเดือด! โดนกดดันมาหลายสัปดาห์ จนในที่สุดก็ปล่อยหมัดเด็ด ‘Sox on Cox’ + By The Way แบบไม่มีกั๊ก ปล่อยของเต็มๆ เสียงเฮสนั่นร้านมากันใหญ่… และไม่หยุดแค่นั้น–พวกเขาฝากสารท้าทายไปถึงวงอื่นเรียบร้อย! ครั้งต่อไป… จะเป็นใครอีกน้าาา?”
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สภ.บางบัวทอง เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง โดยให้ข้อมูลว่า ตอนนี้ทางเราได้ทราบเรื่องแล้ว ตนได้มีการพูดคุยกับนายอำเภอ โดยมีขั้นตอนในการเรียกตัวมาดำเนินคดี ทั้งตัวนักดนตรีและผู้จัดการร้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามตัวเพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
โดยเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหา “มาตรา 388 ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งเป็นกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย ถือว่ามีความผิดฐานอนาจารในที่สาธารณะ”
ซึ่งคืนนี้ตนและฝ่ายปกครองจะเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งนี้ด้วย การกระทำแบบนี้ถือเป็นการกระทำที่ไม่ดีทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบบ่อย ซึ่งเมื่อคืนก็ได้มีการเข้าตรวจร้านแต่ไม่พบในขณะนั้น สถานบริการส่วนใหญ่น่าจะทราบอยู่แล้ว การปล่อยปละละเลยให้มีโชว์การแสดงแบบนี้ไม่ทราบว่ามีผลดีอย่างดีกับร้านยังไง แต่ในทางกฎหมายไม่สามารถทำได้
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่ง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น พบว่าร้านยังไม่เปิดให้บริการ โดยวันปกติจะเปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
สอบถามพ่อครัวภายในร้าน ระบุว่าไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมให้ข้อมูลว่าทางเจ้าของร้านจะเดินทางมาที่ร้านในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น.อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้พยายามขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของร้านจากพนักงานและแอดมินเพจ แต่ไม่มีผู้ใดให้ข้อมูล ทำให้ยังไม่ได้รับคำชี้แจง จากเจ้าของร้านอาหารดังกล่าวโดยตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. ที่ผ่าน นายเอ (นามสมมติ) อายุ 32 ปี นักร้องนักดนตรีหนุ่มซึ่งปรากฏภาพอยู่ในคลิปดังกล่าว ได้เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา กระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทําการลามกอย่างอื่น ซึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งเป็นการกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย ถือว่ามีความผิดฐานอนาจารในที่สาธารณะ
นายเอ เปิดเผยกับตำรวจว่า เมื่อคืนวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา ตนกับเพื่อนในวงได้ไปแสดงดนตรีที่ร้านอาหารดังกล่าว ระหว่างที่ตนทำการแสดงอยู่นั้น ตนได้ถอดเสื้อออกพร้อมกับเล่นกีตาร์อยู่บนเวที ทำให้มีกลุ่มลูกค้าที่นั่งดื่มกินอยู่ในร้านตะโกนท้าทายตนขึ้นมาว่า ถ้าจะถอดเสื้อเล่นแบบนี้ก็ให้ถอดเสื้อทั้งหมดเล่นไปเลย จะกล้าไหม
หลังจากตนถูกท้าทายจากกลุ่มลูกค้า ทำให้ตนนึกถึงวงเรดฮอตชิลีเพปเปอร์ วงร็อกชื่อดังในตำนานที่ตนชื่นชอบ และวงร็อกวงนี้เคยเปลือยกายทั้งวงเล่นดนตรีบนเวทีใหญ่มาแล้ว โดยใช้แค่ถุงเท้ามาสวมปิดอวัยวะเพศเอาไว้ ตนจึงตัดสินใจรับคำท้าของกลุ่มลูกค้า ด้วยการเปลือยกายถอดเสื้อออกจนหมด แล้วนำถุงเท้ามาสวมคลุมอวัยวะเพศเอาไว้ ก่อนออกมาเล่นกีตาร์หน้าเวทีตามปกติ โดยมีกีตาร์บังที่อวัยวะเพศเอาไว้อีกทีหนึ่ง
ซึ่งตนก็เล่นกีตาร์อยู่ประมาณ 3 เพลง ก่อนจะจบการแสดงไป โดยไม่คิดว่าจะมีความผิดอะไร เนื่องจากตนคิดว่าเป็นการแสดงของนักดนตรีบนเวทีเท่านั้น ไม่รู้ว่าจะมีคนถ่ายคลิปไปลงในโซเชียลจนทำให้เป็นเรื่องราวขึ้นมา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อไปให้มาพบ ตนจึงเดินทางมาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
หลังสอบปากคำแล้ว พนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ได้แจ้งข้อหา นายเอ กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,000 บาท แล้วปล่อยตัวไป