นภอ.เขาสมิง เตือน ระดับน้ำคลองสะตอเข้าขั้นวิกฤต จ่อทะลักท่วมชุมชน 

นภอ.เขาสมิง ออกประกาศเตือน ระดับน้ำในคลองสะตอเข้าขั้นวิกฤต จ่อทะลักท่วมบ้านเรือนปชช. เที่ยงคืนนี้ ด้าน นายกอบต.สะตอยัน เตรียมการรับมือแล้ว
เมื่อเวลา 16.15 น.วันที่ 9 กันยายน นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอเขาสมิง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงข้อความเตือนพี่น้องชาวตำบลสะตอ อ.เขาสมิง จ.ตรนด ว่า มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วม โดยระบุว่า “ปภ.เตือนคลองสะตอล้นตลิ่ง 09-09-2025 16:15:39 ปภ.และ จ.ตราด ได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่ จ.ตราด พบว่าระดับน้ำคลองสะตอมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และใกล้ล้นตลิ่ง จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำ ต.สะตอ อ.เขาสมิง และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงข้างต้น ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ติดเตียง และติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด DDPM”
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายพงษ์พัฑฒ์กล่าวว่า ฝนตกลงมา 2-3 วันแล้ว ทำให้ระดับน้ำในคลองสะตอมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้นทางคลองสะตอจะอยู่ในพื้นที่ จ.จันทบุรี และไหลมาที่บ้านเขาชะอม ต.สะตอ ที่เป็นพื้นที่รอยต่อ ซึ่งผ่านลงมาที่ตำบลสะตอในชุมชนหลายหมู่บ้านซึ่งมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำจึงแจ้งให้เฝ้าระวังและยกทรัพย์สินขึ้นบนที่สูงแล้ว
ขณะที่ นายตรวจ สนเถ็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด กล่าวว่า ล่าสุดในเวลา 16.00 น.ระดับน้ำเอ่อล้นท่วมตลิ่ง และเข้าท่วมสวนผลไม้แล้ว และสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยน้ำในคลองสะตอที่ไหลจากจันทบุรี ผ่านตำบลหนองบอน ในอำเภอบ่อไร่ และเข้ามาถึงบ้านเขาชะอม ซึ่งระดับน้ำล้นสปิลเวย์แล้ว อีกประมาณ 6 ชม.เป็นอย่างน้อยน้ำจะมาถึงสะพานคลองสะตอ หน้าศาลเจ้า ซึ่งจะท่วม 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านรื่นรมย์พัฒนา หมู่บ้านวงษ์พัฒนาก่อนเที่ยงคืนวันนี้ และในหมู่ 7 บ้านทุ่งกระบอก ทั้ง 3 หมู่บ้านจะท่วมก่อน และคาดว่าจะท่วมมากขึ้น ทั้งนี้หมู่ 7 มีบ้านเรือน 110 หลังคาเรือน ทุกปีก็จะท่วมทั้งหมด แต่จะมี 50 หลังคาเรือนที่ไม่ท่วมแต่จะออกจากพื้นที่ไม่ได้เนื่องพื้นที่รอบบ้านน้ำท่วมทั้งหมดออกมาไม่ได้ เมื่อเดือนที่แล้ว ท่วมแค่ 3-4 วัน แต่เดือนกันยายนทุกปีบ้านทุ่งกระบอกจะท่วมหนัก ซึ่งต้องดูว่าปีนี้จะหนักกว่าทุกปีหรือไม่
ขณะที่ นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง นายกอบต.สะตอ เปิดเผยว่า ทาง อบต.สะตอได้เตรียมความพร้อมไว้ระดับหนึ่งแล้ว เพื่อทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งเรือท้องแบน และกำลังเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือให้ออกจากพื้นที่ นำอาหารและน้ำดื่มไปให้ ซึ่งคาดว่า ปีนี้น้ำจะท่วมหนักในพื้นที่สะตอ ทั้งนี้ อบต.สะตอเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มานานแล้ว