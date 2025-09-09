จนท.บุกรวบ เจ้าอาวาสวัดดังลำปาง คากุฏิ ค้นพบยาบ้า 4 เม็ด-ฉี่ม่วง จับสึกดำเนินคดีทันที

บุกรวบเจ้าอาวาสคากุฏิ หลังรับแจ้งจากชาวบ้าน ค้นพบยาบ้า 4 เม็ด-ฉี่ม่วง จับสึกดำเนินคดีทันที
เมื่อวันที่ 9 กันยายน นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง และพ.ต.อ.ชัยธรณ์ ผดุงการ ผกก.สภ.บ้านเอื้อม สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่อส.อ.เมืองลำปาง กว่า 20 นาย นำกำลังเข้าตรวจค้นกุฏิพระในวัดพื้นที่ ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบยาบ้า 4 เม็ด ที่บรรจุภายในกล่องกระดาษพร้อมอุปกรณ์การเสพและไฟแช็ค และนำตัวพระไปตรวจปัสสาวะพบผลเป็นสีม่วง จึงนำตัวไปทำพิธีลาสิกขา
สืบเนื่องจากก่อนเกิดเหตุ อ.เมืองลำปาง ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากชาวบ้านทุ่งปงเรียน พบพระมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาบ้าจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ทราบชื่อต่อมาพระตุ๊ตี อายุ 48 ปี 11 พรรษา และมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดดังกล่าว
สอบสวนสารภาพว่า ยาบ้าดังกล่าวเป็นของตนเองที่ซื้อมาไว้เสพไปแล้ว 1 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางยาบ้าส่ง พงส.สภ.บ้านเอื้อม ดำเนินคดีในข้อหาเสพและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
