แก๊งคอลอ้างเป็นตร. ตุ๋นอดีตพยาบาลสูญ 10 ล้าน ตร.จริงติดต่อคืนเงิน ไม่เชื่อต้องอธิบายถึงบ้าน

แก๊งคอลอ้างเป็นตร. ตุ๋นอดีตพยาบาลวัย 74 ปีสูญ 10 ล้าน ตัวจริงติดต่อเอาเงินคืน ไม่เชื่อต้องรุดอธิบายถึงกทม.
จากกรณีจาก War Room (ตร.) โดย ศปอส.ภ.8 ตรวจพบการการดำเนินการของบัญชีม้า และวันที่ 5 กันยายน พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 3 ราย มีหน้าที่กดเงิน และควบคุมบัญชีม้า พร้อมยึดของกลางเงินสดจำนวน 485,000 บาทได้ที่พื้นที่เมืองสุราษฎร์ธานี
ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี หัวหน้าชุดสอบสวนคดี เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง และได้ทำการขยายผลถึงแหล่งที่มาของเงินที่โอนเข้าไปยังบัญชีม้า พบว่าเป็นเงินที่โอนมาจากอดีตข้าราชการพยาบาลเกียษณ รายหนึ่งอายุ 74 ปี มีบ้านพักอาศัยอยู่ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้โทรประสานไปทางผู้เสียหาย เพื่อส่งคืนเงินของกลาง แต่ผู้เสียหายกลับไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจจริง จึงได้เดินทางจาก จ.สุราษฎร์ธานี และประสาน ผกก.สน.บางขุนเทียน เดินทางไปที่บ้านอดีตข้าราชคนดังกล่าว เพื่อจะชี้แจ้งถึงข้อเท็จจริงและแสดงตัวว่าเป็นตำรวจจริง ไม่ใช้แก๊งคอลเซ็นเตอร์
ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวน พบว่าคุณยายผู้เสียหายของคดีนี้ ถูกคนของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกถึง 3 ครั้งในปีเดียว โดยครั้งแรกสูญเงินกว่า 1 แสนบาท ครั้งที่ 2 สูญเงิน 10 ล้านบาทเศษ โดยจากการตรวจสอบของชุดสืบสวน War Room (ตร.) โดย ศปอส.ภ.8 ได้ประสานคุณยายผู้เสียหายและแจ้งให้ทราบว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง เป็นการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีม้า แต่ได้รับการปฏิเสธแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปประสานติดต่อโดยตรงหลายครั้ง โดยคุณยายอ้างว่าเป็นการลงทุนที่ดิน ไม่ได้ถูกหลอกลวง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 ก.ย.68 เชื่อว่าตนเองถูกหลอกลวงจึง ได้เดินทางไปแจ้งความที่ สน.บางขุนเทียน โดยโอนไป 7 ครั้ง เสียหายรวม 10,220,0000 บาท
และหลังจากแจ้งความครั้งที่ 2 ไม่ถึงสัปดาห์ เมื่อวันที่ 5 ก.ย.68 คุณยายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเป็นครั้งที่ 3 สูญเงินไปกว่า 500,000 บาท โดยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิจิตร ตรวจพบเส้นเงินเกี่ยวกับกระบวนการยาเสพติดให้โอนเงินตรวจสอบและกำชับไม่ให้แจ้งใครโดยเด็ดขาด
เมื่อชุดสืบสวน War Room (ตร.) โดย ศปอส.ภ.8 ตรวจพบและได้แจ้งให้ทราบ ทางคุณยายให้การปฏิเสธและไม่เปิดเผยข้อมูล แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจสุราษฎร์ธานี สามารถจับกุมและตรวจยึดเงินจากกลุ่ม ผู้ต้องหาบัญชีม้า เพื่อคืนผู้เสียหาย 485,000 บาท แต่ผู้เสียหายยังไม่เชื่อและตัดสายทิ้ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดย พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี จึงต้องเดินทางขึ้นมาหาผู้เสียหาย และอธิบายถึงบ้าน จึงเชื่อว่าถูกหลอก และยอมมาแจ้งความดำเนินคดีกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป