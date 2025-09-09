มวลชนเสื้อแดงปราจีนฯ ภูมิใจ ทักษิณ กล้าเลือกเดินเส้นทางนี้ เป็นกำลังใจ พร้อมสู้เคียงข้าง

มวลชนเสื้อแดงปราจีนฯ ภูมิใจ ทักษิณ กล้าเลือกเดินเส้นทางนี้ ให้เป็นกำลังใจ-ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ เชื่ออดีตนายกฯทำประโยชน์ให้ปท.อีกเยอะ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี นายมณเฑียร หรือดำผัดไทย รอดมาลี อายุ 53 ปี เจ้าของร้านกระทะแตกเลิศรสจำหน่ายหอยทอด ผัดไทย สี่แยกคิงคาโก้ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.เมืองปราจีนบุรี เจ้าของเมนู “ผัดไทย – หอยทอด ไฟแดง – การเมือง !ชื่อดังของ จ.ปราจีนบุรี” ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทย จ.ปราจีนบุรีและประธานสาขาพรรคเพื่อไทย เขต 1 กล่าวว่า หลังจากกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี นั้น ตนและคนเสื้อแดง จ.ปราจีนบุรี รู้สึกเสียใจกับท่านทักษิณด้วย เพราะท่านเป็นอดีตนายกฯของประเทศไทย แล้วต้องมาโดนเรื่องราวอย่างนี้ แต่ก็ภาคภูมิใจในตัวท่าน ที่ท่านกล้าตัดสินใจเดินเส้นทางนี้ ตนมั่นใจว่าท่านคงคิดมาแล้วว่ามีผลดีมากกว่าผลเสีย ในอนาคตข้างหน้าที่ต้องมาต่อสู้กับระบบการเมืองในประเทศไทย เจ็บแต่จบ
นายมณเฑียร กล่าวต่อไปว่า การเมืองประเทศไทย มันมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอีกเยอะในประเทศ เราก็ต้องต่อสู้กันไป มวลชนคนเสื้อแดงปราจีนบุรีเป็นกำลังใจให้ท่านทักษิณและพรรคเพื่อไทยเสมอ เอาไว้ต่อสู้เสมอ เอาไว้ลุ้นต่อสู้การเลือกตั้งสมัยหน้าว่าผลจะออกมาแนวไหน แต่เราก็มั่นใจว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษ ที่ท่านตัดสินใจเพี่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้
นายมณเฑียร กล่าวต่อว่า การตัดสินใจของท่านทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนั้น ตนเองคิดว่า ท่านตัดสินใจถูกต้องแล้ว ที่ท่านจะกลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้มันจบ จะได้ไม่มีข้อครหาต่อไปภายใน1 ปี เชื่อมั่นว่าท่านยังทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อีกเยอะ
นายมณเฑียร กล่าวต่อว่า ขอให้ท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ให้จบ พวกตนคนเสื้อแดงปราจีนบุรีส่วนมากให้ความเห็นใจท่านและครอบครัวชินวัตรมาก และยังให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยตลอดไป แม้ว่าเราจะโดนไปกี่ครั้งกี่รอบ มันเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้พรรคเพื่อไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน คนไทยให้รู้ว่า พรรคเพื่อไทยไม่เคยทิ้งประชาชน จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ให้ประชาชนอยู่กินดีให้ได้ในวันข้างหน้า
ทั้งนี้ยังมีหลายเรื่องคลุมเครือยังสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ ประเทศไทยก็ต้องเดินหน้าต่อด้วยเรื่องระบบตุลาการครองเมือง เป็นองค์กรชี้เป็นชี้ตายสำหรับการเมืองไทย ไม่ว่าประชาชนจะมีผลเดือดร้อนอย่างไรก็แล้วแต่เดือดร้อน หากินลำบากยากเข็ญอย่างไร แต่บ้านเมืองก็ต้องเดินหน้าต่อ นายมณเฑียร หรือ ดำผัดไทย กล่าวในที่สุด